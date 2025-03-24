Делегации США и России начали встречу в Эр-Рияде: названы ключевые вопросы переговоров

Утром 24 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, начался новый раунд переговоров между США и Россией. Американская делегация планирует добиться прогресса в вопросе прекращения огня в Черном море для обеспечения свободного судоходства.

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Также будут обсуждаться меры по укреплению доверия, в частности возвращение украинских детей, вывезенных в Россию. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник Reuters.

По информации источников, американскую делегацию возглавляют старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и чиновник Госдепартамента США Майкл Антон. Они встретились с украинскими представителями в воскресенье, а в понедельник планируют переговоры с россиянами.

По словам советника Белого дома Майка Уолтса, во встрече в Эр-Рияде принимают участие делегации США, России и Украины. Кроме режима прекращения огня в Черном море, будут обсуждаться вопросы "линии контроля" между двумя странами, в том числе "меры проверки, поддержания мира, замораживание линий там, где они есть".

Кроме этого, делегации обсудят дополнительно "меры по укреплению доверия", в частности возвращение украинских детей, вывезенных в Россию.

Российскую сторону представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

После военных успехов России в 2024 году Трамп изменил политику США, остановив военную помощь Украине и инициировав прямые переговоры с Москвой. Специальный посланник США Стив Виткофф, ранее встречавшийся с Путиным в Москве, заявил в интервью Fox News, что не считает Россию угрозой всей Европе. О Путине он сказал: "Я чувствую, что он хочет мира".

"Я просто не вижу, чтобы он хотел захватить всю Европу. Это гораздо другая ситуация, чем во время Второй мировой войны", — сказал Виткофф.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украино-американские переговоры в Эр-Рияде включали обсуждение безопасности энергетических объектов и критической инфраструктуры.

Обсуждения в Саудовской Аравии проходят на фоне активных усилий президента США Дональда Трампа по поиску путей завершения трехлетнего полномасштабного вторжения России. На прошлой неделе он провел разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, пытаясь найти компромиссные решения.

Как сообщал OBOZ.UA, США хотят достичь масштабного прекращения огня в ближайшие недели, чтобы заключить соглашение о перемирии до 20 апреля. Однако боевые действия продолжаются, а российские войска продолжают продвижение на востоке Украины.

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