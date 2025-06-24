США и Израиль атаковали ядерные объекты Ирана: каков последний шанс иранского режима

22 июня состоялся масштабный авиаудар американских вооруженных сил по ядерным объектам Ирана. В операции приняли участие шесть стратегических бомбардировщиков B-2, которые сбросили на иранский завод по обогащению урана в Фордо противобункерные бомбы. Также США нанесли удары по двум другим ядерным объектам в Натанзе и Исфахане с помощью крылатых ракет, запущенных с подводных лодок.

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Ядерная программа Ирана не уничтожена полностью, но значительно повреждена

Следует отметить, что президент США Дональд Трамп угрожал иранскому режиму таким ударом в течение нескольких месяцев, предлагая в обмен соглашение об отказе от создания ядерного оружия. Сейчас остаются открытыми два главных вопроса: насколько удар повредил ядерные возможности Ирана и как Тегеран будет пытаться отомстить Соединенным Штатам. Что касается первого вопроса – в своей речи в Белом доме американский президент заявил, что ядерная программа Ирана "полностью и окончательно уничтожена". Это явно выглядит преувеличением, к которым всегда был склонен Дональд Трамп, однако совокупные удары Израиля и США за период начала операции против Ирана, без сомнений, значительно повредили и задержали развитие иранской ядерной программы.

Другой объект, в Натанзе, уже был поврежден в результате израильских ударов. Если оба объекта будут разрушены, Иран может остаться без больших мощностей по обогащению урана. Сам обогащенный уран хранился в Исфахане, который тоже был атакован американскими крылатыми ракетами. И хотя официальные спикеры Ирана утверждают, что запасы были вывезены заранее, можно констатировать, что повреждение основных ядерных объектов Ирана может замедлить ядерную программу на годы, при этом следует учитывать, что удары Израиля и США будут продолжаться и достигать еще большего успеха.

Как Иран может ответить на атаки США

Варианты ответов Ирана тоже ограничены – продолжать атаковать Израиль, как и всю неделю до этого, или добавить к этому еще и атаки по американским военным или гражданским объектам в регионе Ближнего Востока. Также Иран может атаковать союзников Америки в регионе, например нефтяные месторождения либо другие промышленные, военные или гражданские объекты Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Катара и тому подобное. Кроме того, не исключено, что это могут быть теракты иранских прокси-сил против Соединенных Штатов на их территории либо на американские объекты или граждан за пределами США. Также это может быть попытка, которая приведет к резкому росту цен на нефть, однако этот шаг может повредить интересам многих стран в регионе (в том числе и Китая) и спровоцировать новые атаки уже на военно-морской флот Ирана.

Переговоры и отказ от ядерного оружия – шанс иранского режима сохранить власть

При этом можно уверенно констатировать, что сейчас лучшим вариантом для Ирана остается отказ от ударов мести по США, особенно от терактов, и скорейший переход к переговорам. Это позволит правящему режиму "сохранить лицо" и не допустить массовых протестов населения. Именно смену режима таким образом декларирует как цель своей операции Израиль, а Соединенные Штаты наоборот – предлагают режиму переговорный трек с условиями сохранения власти.

По мнению аналитиков The New York Times, все варианты для Ирана мрачные, и любое его решение станет поворотным моментом в почти пятидесятилетней истории Исламской Республики. Если Иран нанесет ответный удар по США, ему грозит крупномасштабная война, которая приведет к его распаду или к многолетней нестабильности, подобной той, что постигла Ирак и Афганистан. Если он отступит, согласившись на прекращение огня, то "станет тенью самого себя", с разрушенным ядерным потенциалом, истощенными вооруженными силами и практически без рычагов влияния для переговоров об ослаблении разрушительных санкций. Поэтому статус Ирана в регионе, где он долгое время считался влиятельной силой, также будет подорван.

В чем заключается последний шанс Ирана

Наконец, официальный Тегеран не оставляет попыток заручиться поддержкой России, ссылаясь на договор о стратегическом сотрудничестве, однако военная помощь там не была прописана, да и она маловероятна от России, которая сама уже четвертый год ведет изнурительную войну против Украины. Поэтому действительно последним шансом Ирана может быть прямое получение нескольких единиц ядерного оружия от ядерных стран (а это потенциально может быть Россия, Северная Корея, Пакистан или даже Китай) и угроза его применения. И здесь вопрос, кто из этих стран рискнет пойти на такой шаг, и, вероятнее всего, это может быть режим Ким Чен Ына, хотя непосредственно граничит с Ираном Пакистан, а Россия имеет авиасообщение через Каспий. Если это произойдет, то можно будет уверенно констатировать формирование антизападной коалиции в формате Пекин – Москва – Тегеран – Пхеньян и ее готовность к мировой войне, в том числе с ограниченным использованием ядерного оружия.