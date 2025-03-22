Израиль не должен быть уничтожен: Трамп и Путин решают судьбу ядерной программы Ирана

18 марта все внимание мировых СМИ было приковано к телефонному разговору президента США Дональда Трампа и лидера страны-оккупанта России Владимира Путина, ведь он имел колоссальное значение на пути мирного урегулирования войны в Украине. Однако, учитывая, что в текущем конфликте позиции сторон очень сильно расходятся, украинский вопрос остается в повестке дня переговоров двух государств. В пресс-релизе Белого дома один из четырех абзацев был посвящен теме, которую проигнорировали большинство экспертов, аналитиков и мировых СМИ.

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Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль

Речь идет о проблеме урегулирования на Ближнем Востоке, в частности потенциального конфликта между Израилем и Ираном, который очень близок к возникновению из-за ядерной программы Тегерана. Цитата из пресс-релиза: "Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость остановить распространение стратегического оружия и взаимодействовать с другими, чтобы обеспечить максимально широкое его применение. Оба лидера сошлись во мнении, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль". Самое последнее предложение о том, что "Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль", можно считать ключевым аспектом разговора Трампа и Путина, а возможно, и первоочередной целью.

Трамп посылает Ирану прямое предупреждение о сворачивании ядерной программы

Об этом свидетельствует то, что на следующий день после разговора президентов США и РФ Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором требует заключить новый договор об иранском ядерном потенциале в ближайшие два месяца, о чем сообщает американское издание Axios. По его данным, письмо для Хаменеи было передано несколько дней назад спецпосланником президента Трампа Стивом Уиткоффом президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду на встрече в Абу-Даби. При этом сообщается о достаточно конфронтационной риторике послания, в котором одновременно предлагаются переговоры о новом ядерном соглашении и раздаются предупреждения о жестких последствиях в случае продолжения иранской ядерной программы. В частности, указывается, что "если Иран отвергнет предложение Трампа и не пойдет на переговоры, шансы на то, что США или Израиль предпримут военные действия против ядерных объектов Ирана, резко возрастут". При этом нужно напомнить, что еще в начале февраля этого года, через две недели после своей инаугурации, Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами или очень скоро с ним "что-то случится и вы об этом услышите". При этом очевидно, что для военного вмешательства в иранский вопрос Соединенные Штаты должны как можно быстрее завершить войну в Украине и освободить ресурсы для Ближнего Востока.

Россия фактически поддержала стремление США закрыть иранскую ядерную программу

Следовательно, истинное значение разговора Трампа и Путина можно рассматривать через призму решения, а именно – предотвращения потенциального конфликта Ирана и Израиля. При этом необходимо обратить внимание на то, что договор "о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", подписанный между Россией и Ираном 17 января 2025 года, оказался больше декларацией о сотрудничестве, о чем уже писало наше издание. В отличие от аналогичного договора с Северной Кореей, в российско-иранском соглашении фактически отсутствуют аспекты военной помощи друг другу в случае войны. Договор с Пхеньяном содержал такие пункты, что дало Кремлю формальные основания пригласить северокорейские войска для участия в войне против Украины.

США, Россия и большая часть мира не готовы к ядерной войне на Ближнем Востоке

Фактически можно констатировать, что Россия абсолютно не готова к конфронтации с Израилем в силу многих фундаментальных причин, а Израиль также не готов к разрыву отношений с Россией, о чем свидетельствует огромное количество факторов, начиная от отказа помогать Украине оружием, заканчивая поддержкой Израиля сохранения российских военных баз. Все это максимально усиливается большим уровнем приверженности Израилю со стороны Республиканской партии США и лично Дональда Трампа. Следует вспомнить также об очевидном факте того, что территория Израиля является колыбелью христианства и имеет немало религиозных святынь не только иудаизма, христианства, но и ислама. Именно поэтому страны, позиционирующие себя как христианские, – Россия, США, а также почти все страны Европы, – совершенно не готовы к тому, чтобы Иран мог нанести ядерный удар по Израилю. Более того, к такому не готово и подавляющее большинство мусульманских стран, для которых ядерный конфликт на Ближнем Востоке станет в прямом смысле катастрофическим.

Именно поэтому итогом разговора Дональда Трампа и Владимира Путина можно считать фактическое согласие Кремля на закрытие ядерной программы Ирана. Ведь фраза из итогов разговора двух президентов "Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль" касается в первую очередь ядерного оружия, ведь у Израиля нет общих границ с Ираном. Вдобавок эту фразу можно также трактовать как потенциальное ограничение ракетных и беспилотных возможностей Тегерана, но этого можно достичь либо уничтожением военной промышленности Ирана, либо дипломатическими ограничениями в обмен на частичное снятие санкций.

Поэтому сейчас Тегеран находится в стадии принятия решений, которые могут усилить конфронтацию в регионе и оказаться роковыми для самого Ирана или, учитывая отсутствие прямой поддержки союзников и ослабление своих прокси-сил (ХАМАС, сирийские группировки, хуситы), побудить его стать на длительный дипломатический путь разрешения противоречий с оппонентами.