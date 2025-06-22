Глава МИД Ирана собрался в Москву к Путину после ударов США

США 22 июня нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана, включая размещенный глубоко под землей Фордо. После этих ударов министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи засобирался в Москву, с которой Тегеран заключил договор о стратегическом партнерстве.

Видео дня

Там он 23 июня должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для "консультаций и координации позиций". Об этом Арагчи заявил в ходе пресс-конференции после американских ударов.

Глава МИД Ирана намерен отправиться с визитом в Россию уже сегодня. В Москве утром в понедельник он встретится с Путиным.

"Я еду в Москву сегодня, и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным. Россия — друг Ирана, и у нас стратегическое партнерство. Мы всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции", — заявил Арагчи.

Глава иранской дипломатии обвинил президента США в предательстве договоренностей с Ираном, а также во втягивании Штатов в конфликт на Ближнем Востоке.

Арагчи также обратился к ООН и МАГАТЭ с призывом принять "срочные и решительные" меры в ответ на удары США по ядерным объектам Ирана.

На данный момент, по словам иранского министра, Иран не готов продолжить переговоры. Но, убежден он, "двери для дипломатии должны быть открыты".

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана. Американские силы нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана, среди которых и расположенный глубоко под землей объект Фордо: он, по словам Трампа, был полностью уничтожен.

Уже после ударов Трамп пригрозил Тегерану уничтожить и другие ядерные цели, заявив, что "будет либо мир, либо трагедия для Ирана!"

В ответ Иран заявил, якобы вывез "критические материалы" с атакованных объектов еще до ударов США.

Утром после вступления Америки в войну Иран атаковал Израиль ракетами: по всей стране пострадали десятки людей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!