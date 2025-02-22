Трамп хочет встретиться с главами РФ и Китая относительно сокращения военных бюджетов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с Россией и Китаем по сокращению военных бюджетов и контролю над ядерными вооружениями. Однако такие переговоры американский лидер намерен провести только после завершения конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.

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Об этом сообщает издание The Diplomat. В свою очередь, ряд российских пропагандистов отметил, что Трамп предлагает РФ и КНР, вместе с США, "сокращение военных бюджетов в два раза".

Провести сокращение военных бюджетов американский лидер предлагает, в первую очередь, за счет изготовления и разработок нового ядерного оружия.

"Нет никаких причин для создания совершенно нового ядерного оружия, у нас его уже так много. Достаточно, чтобы уничтожить мир 50 раз, 100 раз. А здесь мы создаем новое ядерное оружие, и они создают ядерное оружие", – заявил он.

Все три страны "тратят много денег" на свои ядерные программы, которые можно было бы потратить на "вещи, которые, надеюсь, были бы гораздо более продуктивными", добавил Трамп.

"Одна из первых встреч, которую я хочу иметь, – это с лидерами Китая и России Си и Путиным. И я хочу сказать им, что давайте сократим наш военный бюджет вдвое. Мы можем это сделать. И я думаю, что мы сможем", – объяснил американский лидер.

Отдельно Трамп уточнил, что будет стремиться к переговорам с двумя странами по денуклеаризации лишь "после того, как мы все решим на Ближнем Востоке и в Украине".

Отметим, что впервые о стремлении нового лидера США провести переговоры с коллегами из РФ и КНР было объявлено еще 13 февраля. Тогда Трамп, в ходе встречи с журналистами, сообщал о планах трехсторонних переговоров по денуклеаризации стран.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе наоборот, призывают усилить ядерную защиту. В частности, лидер немецкой консервативной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц настаивает на переговорах с Францией и Великобританией по ядерной защите Европы. Причина таких призывов – сомнения в будущей поддержке США.

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