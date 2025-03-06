Россия не собирается идти на уступки ради завершения войны в Украине, – Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ не собирается никому уступать в вопросе достижения мира в Украине. По его словам, стране-агрессору "ничего чужого не нужно", но и "свое" она не хочет отдавать.

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Циничное заявление глава Кремля выдал 6 марта на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники отечества". Мать погибшего военного армии РФ из оккупированного Крыма Ольга Дорохина сказала Путину, что семьи погибших оккупантов "очень ждут победы и мира".

Однако, по ее словам, "мы должны идти до конца и не должны никому уступать".

"А мы и не собираемся этого делать. Мы должны выбороть для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но свое не отдадим", – выдал Путин.

Он добавил: Москве нужен "именно такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны на условиях мира и безопасности".

Кроме того, Путин вслед за главой МИД РФ Сергеем Лавровым решил вспомнить о походе Наполеона на Российскую империю.

"До сих пор кому-то неймется. Есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось", – заявил диктатор.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американские медиа информировали, что разведка США располагает данными о том, что Путин не заинтересован в "мирном соглашении" и считает, что в конце концов сможет контролировать всю Украину. Потери РФ на поле боя не влияют на решение диктатора и он думает, что побеждает.

В то же время, президент США Дональд Трамп неоднократно уверял, что Путин якобы настроен завершить "конфликт". По словам американского лидера, "необходимо соглашение с РФ – иначе война будет продолжаться".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на днях подчеркнул, что в войне в Украине именно РФ является агрессором, а Путин никогда не держал своего слова. Глава британского правительства призвал мир поддерживать Украину и Владимира Зеленского как военного лидера, а не подольщаться к главе Кремля.

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