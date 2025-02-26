'Путин хочет уладить это': Трамп рассказал, сколько еще может продолжаться война России с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что война РФ против Украины "может продлиться еще некоторое время или быть быстро урегулирована". Но, по его мнению, урегулирование, вероятнее всего, будет быстрым.

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При этом американский глава утверждает, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы настроен завершить "конфликт". "Я разговаривал с Путиным. Я думаю, он хочет уладить это", – заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что "необходимо соглашение с Россией, иначе война будет продолжаться".

Также президент США признал, что бремя военной помощи Украине "в значительной степени" будет лежать на Европе.

Журналисты попросили прокомментировать тот факт, что президент Франции Эммануэль Макрон обращался за американской поддержкой в ​​гарантировании безопасности. Трамп сказал, что "переговоры продолжаются".

"Я не думаю, что это [гарантии] будет проблемой, многие хотят к этому приобщиться. Я говорил с Россией, кажется, для них это не проблема, я думаю, они это понимают", – заявил республиканец.

На уточняющий вопрос о предоставлении Украине средств ПВО Трамп ответил, что это должно быть в первую очередь ответственностью Европы, и снова повторил, что у него были "очень хорошие разговоры" и с Киевом, и с Москвой.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 25 февраля в Белом доме заявили, что сделка между Украиной и Соединенными Штатами о разработке украинских ископаемых является "критически важным".

– В Reuters сообщили, что президент Владимир Зеленский на этой неделе (предварительно, 28 февраля) может посетить Соединенные Штаты Америки и подписать там соглашение о полезных ископаемых.

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