'США должны давить на Россию': Зеленский - о Коалиции желающих, сотрудничестве с партнерами и подготовке к зиме. Видео

Основа безопасности Украины – сильная украинская армия, а значит необходимое финансирование для ВСУ и обеспечение оружием. Чтобы все это было, Украина активно контактирует со всеми партнерами на всех уровнях – и военном, и политическом.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении во вторник, 26 августа. Он подчеркнул, что с нашей стороны Украины все будет максимально готово, чтобы закончить войну.

"Очень активно контактируем со всеми нашими партнерами в коалиции желающих, разные уровни – и военный, и политический. Европа, Соединенные Штаты Америки. Главнокомандующий, министр обороны, МИД, Офис – все, кто нужен, все задействованы. Каждый день – контакты с нашими партнерами: переговоры, встречи. Важно, чтобы все было максимально практичным: какие силы на земле, в небе, на море – все должно быть четко определено", – подчеркнул президент.

