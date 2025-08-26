'Оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована': Зеленский провел совещание с военными и раскрыл детали. Фото

Президент Владимир Зеленский провел совещание с военными, где в ходе разговора обсуждалась ситуация на фронте и работа с партнерами. Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время планируется конкретизировать оборонную составляющую гарантий безопасности.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 26 августа. Также президент заслушал доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об обеспечении резервов для Сил обороны.

"Провел совещание с военными: ситуация на фронте и в пограничье, создание резервов и работа с партнерами по гарантиям безопасности. Обсудили подробно ключевые потребности каждого направления и подразделений. Очень важно, что характер ситуации в приграничных районах Сумской и Харьковской областей определяют именно наши подразделения", – говорится в сообщении.

Особо Зеленский отметил 225-й штурмовой полк, 71-ю отдельную егерскую бригаду и подразделения ССО. По его словам, в настоящее время значительное внимание уделяется Донецкой области и Запорожью.

"Обсудили потребности в дополнительной поставке именно для этих направлений. Главнокомандующий доложил о выполнении решений Ставки по обеспечению резервов для Сил обороны", – подчеркнул гарант.

Также прозвучал доклад о сотрудничестве со всеми партнерами в рамках "коалиции желающих" – Европой, США и другими союзниками. Президент отметил, что в течение недели запланированы новые встречи и рабочие контакты.

"Отметили, что нужно ускорять динамику работы. Оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 августа в Киеве Владимир Зеленский провел переговоры со специальным представителем президента США Китом Келлогом. В частности, политики обсудили войну, давление на Россию, возможную встречу Украины и РФ на уровне лидеров и мирное соглашение. Украинский лидер назвал встречу хорошей.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 25 августа, в Украину с рабочим визитом прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Политик встретился с президентом Владимиром Зеленским и заверил, что Украина получит военную и финансовую помощь.

