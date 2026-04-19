"Содержательный разговор": Зеленский сообщил, какие важные темы обсудил с президентом Финляндии

В воскресенье, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим финским коллегой, Александром Стуббом. Стороны обсудили ситуацию на фронте и ситуацию в Иране.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Также оба лиеры стран обсудили состояние дипломатической работы с США и европейскими институтами.

"Спасибо Президенту Финляндии Александру Стуббу за как всегда содержательный разговор. Обсудили ситуацию на фронте в Украине и вызовы из-за войны в Иране и наши возможности усилить безопасность. Говорили и о состоянии дипломатической работы с Америкой и работу с европейскими институтами", – отмечает глава государства.

Что происходит на Ближнем Востоке

17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива. Причиной стало прекращение огня в Ливане. Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил разблокирование водного пути.

Одновременно, как сообщал OBOZ.UA, представители Ирана обвинили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во лжи – после его заявления о вывозе урана из Ирана. Глава иранского парламента Мухаммед Багер Галибаф заявил, что США "не выиграли войну с помощью этой лжи".

Напомним, Дональд Трамп отреагировал на действия Ирана в Ормузском проливе, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей о прекращении огня, когда КСИР снова заявил о его закрытии. Он пригрозил полным уничтожением энергетической и транспортной инфраструктуры страны в случае отказа от нового соглашения, но в то же время Вашингтон готовит дипломатические контакты для урегулирования ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 18 апреля КСИР ударил по торговым судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив. По предварительным данным, повреждены по меньшей мере два корабля, другие суда получили радиосообщения от иранского военно-морского флота с угрозами.

