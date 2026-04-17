'Мы это сделаем вместе': Трамп заявил, что США собираются вывезти обогащенный уран из Ирана

Обогащенный в Иране уран будет "возвращен" в Соединенные Штаты; иранский режим якобы будет сотрудничать с администрацией президента США Дональда Трампа для вывоза обогащенного урана на американскую территорию. По определению американского лидера, это произойдет "очень скоро". Соответственно, "очень скоро" будет заключено и мирное соглашение между странами.

Об этом Дональд Трамп 17 апреля рассказал в интервью агентству Reuters. Как отмечает издание,"явно взволнованный перспективой соглашения о прекращении войны" американский президент добавил, что пока что "морская блокада Ирана" будет сохранена.

Войдем вместе

Считается, что Иран имеет как минимум 410 килограммов урана, обогащенного до 60% чистоты. Однако где он находится, неизвестно. Президент США считает, что все запасы обогащенных радиоактивных элементов иранцы оставили в лабораториях, которые были разбомблены в прошлом году, еще в начале американо-израильской операции против Ирана.

"Мы собираемся взяться за дело. Мы собираемся войти (в разбомбленные лаборатории, – OBOZ.UA) вместе с Ираном, в хорошем неторопливом темпе спуститься вниз и начать раскопки с помощью крупной техники. Мы вернем это в Соединенные Штаты", – цитирует агентство слова Трампа.

Переговорный трек

"Я думаю, что сделка будет заключена очень быстро. Мы очень хорошо ладим с Ираном", – заявил американский президент. С кем именно его администрация "очень хорошо ладит" в Иране, он не уточнил.

Так или иначе, Трамп пояснил, что для достижения соглашения понадобятся дополнительные переговоры. Они состоятся,"вероятно, в течение выходных", отметил он и добавил, что "возможно" поедет в Исламабад, но только только тогда, когда соглашение будет заключено.

Причины войны

Ранее несколько американских масс-медиа предполагали, что администрация Трампа якобы предлагала иранскому режиму "20 миллиардов долларов наличными" в обмен на весь обогащенный в стране уран. Но Трамп опроверг это предположение, сказав, что"это полная неправда, никакие деньги не переходят из рук в руки".

Он пояснил, что основной причиной войны было предотвращение получения Ираном ядерного оружия.

Кстати, рассказывая об этом агентству, Трамп снова называл обогащенный уран "ядерной пылью". На просьбу объяснить, что имеется в виду, он ответил, что именно "ядерная пыль" осталась после бомбардировок ядерных объектов Ирана в июне прошлого года.

Что предшествовало

Также Дональд Трамп заявил, что режим Ирана якобы согласился на безъядерный статус своей страны, причем иранцы "согласились на это очень решительно".

По его словам, Тегеран готов взять на себя обязательства не разрабатывать ядерное оружие сроком более 20 лет.

