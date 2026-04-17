Иран объявил об открытии Ормузского пролива: что стало причиной

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран разблокирует Ормузский пролив. Причиной послужило прекращение огня в Ливане.

Видео дня

Об этом он сообщил в Twitter. По его словам, по разблокированию было заключено соответствующее соглашение.

"В соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и мореплавания Исламской Республики Иран", – написал он.

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил разблокирование Ормузского пролива, назвав его "иранским", опубликовав сообщение в своей соцсети Truth Social.

"Иран только что объявил, что Иранский пролив полностью открыт и готов к полному проходу. Спасибо!", – написал он.

После этого сообщения цена на контракты на будущие поставки на эталонный сорт нефти Brent упали с около 95 долл до 89,62, долл, но впоследствии стоимость поднялась до 91,12 долл, что Трамп назвал Ормузский пролив "иранским" – пока неизвестно, сделал он это сознательно или нет.

Что предшествовало

Ранее появилась информация, что стороны рассматривают возможность продления режима прекращения огня еще на две недели задняя проведения в этот срок так называемых "технических переговоров". Достижение успеха в последних открывает возможность уже дальнейших политических переговоров с конечной целью заключения мирного соглашения.

По крайней мере, так утверждали источники издания Bloomberg, "знакомые с этим вопросом". Они объясняли, что технические переговоры должны найти "решение наиболее спорных вопросов". Это возобновление работы Ормузского пролива и обогащение урана Ираном.

Кроме того, по данным газеты The New York Times, Аббас Арагчи до этого заявлял, что открытие пролива возможно с учетом технических ограничений. Американские чиновники считают, что речь идет о проблемах с поиском и ликвидацией мин.

Ожидалось, что вопрос безопасного восстановления судоходства станет одним из ключевых во время переговоров между делегациями Ирана и США в Пакистане, но соглашения добиться не удалось.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. По его утверждению, Иран якобы согласился на безъядерный статус и передачу собственных запасов уже обогащенных радиоактивных элементов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!