"Уничтожим всю страну": Трамп озвучил Ирану последствия отказа от новой сделки

Президент США Дональд Трамп отреагировал на действия Ирана в Ормузском проливе, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей о прекращении огня. Он пригрозил полным уничтожением энергетической и транспортной инфраструктуры страны в случае отказа от нового соглашения.

Параллельно Вашингтон готовит дипломатические контакты для урегулирования ситуации. Об этом Трамп заявил в соцсети Truth Social.

Иран открыл огонь в стратегически важном морском коридоре, что стало, по его мнению, грубым нарушением предыдущих договоренностей. Часть обстрелов, как утверждается, была направлена на иностранные суда, в частности европейские, что создает риски для международного судоходства.

Тегеран фактически сам способствует экономическому давлению на себя, поскольку ограничение движения через пролив приводит к значительным финансовым потерям для иранской стороны.

"США получают выгоду от перенаправления энергетических потоков в собственные порты, в частности в штатах Техас, Луизиана и Аляска", – заявил президент США.

Отдельно Трамп сообщил о подготовке новых переговоров, в которых могут быть задействованы международные партнеры, включая Пакистан. При этом предложенное соглашение является "справедливым", но в случае его отклонения Вашингтон готов к жестким действиям.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Корпусе стражей исламской революции Ирана 18 апреля заявили, что с этого вечера Ормузский пролив снова заблокирован, а любое судно, которое приблизится к водному пути, – будет атаковано. Для обсуждения возобновленного кризиса вокруг пролива и переговоров с Ираном президент США Дональд Трамп созвал экстренное заседание в так называемой "ситуационной комнате" Белого дома. По его словам, "Иран немного разозлился".

