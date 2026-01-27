'Картинка' для Трампа: Огрызко объяснил, как Россия использует мирные переговоры

Россия приняла участие в трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах для "галочки". Агрессору это нужно для того, чтобы избежать большего санкционного давления со стороны Соединенных Штатов и задобрить американского лидера Дональда Трампа.

Такое мнение в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он отметил, что недавнюю встречу представителей Украины, США и России трудно назвать переговорами по завершению войны.

"Я не могу называть ее переговорами, потому что мы слышали о каких-то разных форматах. Двусторонние, трехсторонние, консультации, разговоры, обмены мнениями и тому подобное. Назвать это классическими переговорами, на мой взгляд, довольно сложно. Думаю, что нужно четко развести две плоскости. Сугубо военную и политическую", – пояснил Огрызко.

Переговоры без политического решения

По его словам, в военной плоскости стороны могли обсуждать чисто технические вопросы: возможные форматы разведения сил, контроль за прекращением огня, механизмы проверки и круг участников процесса. На этом уровне можно говорить об определенном теоретическом прогрессе, когда специалисты моделируют конкретные параметры и сценарии, что частично объясняет оценки дискуссий как продуктивных.

В то же время любые военно-технические договоренности не имеют значения без политического решения, которого пока не прослеживается. Еще до начала встреч, отметил Огрызко, позиция Москвы оставалась неизменной. Россияне отказывались от обсуждения прекращения огня без выхода Украины из Донбасса, что делает такие подходы неприемлемыми для украинской стороны и сводит политическую составляющую переговоров на нет.

РФ демонстрирует готовность к переговорам только на словах

Таким образом, РФ пытается создать впечатление готовности к переговорам и обвинить Украину в якобы незаинтересованности в окончании войны.

"Россия использует эти встречи для того, чтобы удовлетворить Трампа. Показать ему картинку. Мол, смотри, ты хочешь переговоров – мы готовы. Вот только "хохлы" проклятые все тормозят. Мы уже даже обсуждаем, как контролировать прекращение огня, но ведь они не хотят освобождать Донбасс. В дипломатии и международном праве есть понятие добросовестности ведения переговоров. Так вот, со стороны России никакой добросовестности нет. Это ширма. Это прикрытие того, что они на самом деле хотят. А хотят они продолжения войны", – резюмировал экс-министр иностранных дел Украины.

Как писал OBOZ.UA, 26 января президент Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в Эмиратах. Он отметил, что во время встреч обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности. Он отметил конструктивность дискуссий и готовность Украины двигаться дальше ради мира.

