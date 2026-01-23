Медиа сообщили о старте переговоров Украины, США и России в Абу-Даби: у Зеленского дали объяснения

Мирные переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби уже начались. Трехсторонняя встреча должна стать первыми прямыми переговорами с начала вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщила корреспондент телеканала Sky News в ОАЭ Селианн Локвуд. В то же время в Офисе президента Украины опровергают начало встречи.

Как пояснили журналистам на Банковой, официального времени начала переговоров до сих пор нет. Часть команд уже на месте и, возможно, проводит неформальные обсуждения, но это не означает, что это старт встречи или нет, ведь партнеры сейчас часто работают в формате "во время обеда" или ожидания.

Встреча в Абу-Даби

По данным вещателя, со стороны Украины ведущими участниками переговорной группы выступают секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, тогда как команду ведущих должностных лиц министерства обороны России будет возглавлять глава ГРУ Игорь Костюков.

Деликатные территориальные вопросы будут обсуждаться во время переговоров, говорит вещатель. Они остаются "камнем преткновения", поскольку Россия требует от Украины отказаться от 20% восточной части Донецкой области, которые она все еще удерживает.

Напомним, ранее США объявили подготовку к новому этапу посреднических усилий по завершению войны в Украине – трехсторонних переговоров с участием Киева, Вашингтона и Москвы в Абу-Даби. Ключевой темой встречи станет территориальный вопрос, в частности контроль над восточными регионами Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американская делегация прибыла на переговоры с президентом России в составе трех человек. Вместе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во встречах участвует комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Также перед началом встречи Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы.

