Украина готова! Зеленский назвал даты новых переговоров в Абу-Даби

Президент Владимир Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров в трехстороннем формате. По словам главы государства, переговоры состоятся 4 и 5 февраля.

Как и во время предыдущего раунда украинская делегация встретится с представителями России и США. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Дипломатия продолжается

По информации украинского президента, новые даты трехсторонних встреч стали известны после доклада украинской переговорной команды. Было определено, что встречи состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Также глава государства подчеркнул, что Киев готов предметно обсуждать проблемные вопросы и работать на результат, который приблизит окончание войны.

"Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. Спасибо всем, кто помогает", – написал Зеленский.

Новость дополняется…