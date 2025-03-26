Сийярто совершил 13-ю поездку в Россию с начала полномасштабной войны: в ЕС начали что-то подозревать – Bloomberg

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто совершил уже 13-ю поездку в Россию с начала полномасштабного вторжения. Частота этих визитов вызвала подозрения среди европейских дипломатов и сомневающихся в его подлинных мотивах чиновников.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg. Как главный посланник премьер-министра Виктора Орбана за последние 11 лет, Сийярто продолжает регулярно посещать Россию, несмотря на общую политику ЕС по ограничению контактов с Кремлем. С 24 февраля 2022 года он побывал в Москве не менее 13 раз, что гораздо чаще, чем даже представители государств-союзников РФ.

Венгрия использует сотрудничество с Россией для собственной экономической выгоды, в частности для закупки энергоносителей на выгодных условиях. Будапешт также настаивает на расширении под руководством РФ совместного проекта атомной электростанции и выступает против санкций, введенных Евросоюзом.

"Энергетическое сотрудничество Венгрии и России пережило самые тяжелые времена", – написал Сийярто в Facebook после встречи с вице-премьер-министром России Александром Новаком в Москве. Он добавил, что это позволит крупнейшему нефтепереработчику Венгрии Mol Nyrt., имеющему скважины в России, расширить свой след в стране.

Визит Сийярто состоялся несколько часов спустя после того, как США заявили, что Россия и Украина договорились о прекращении огня в Черном море, хотя Кремль отметил, что его участие будет зависеть от ряда предварительных условий, включая ослабление санкций.

Кроме того, что Орбан сопротивлялся помощи Украине, он также призвал прекратить санкции против России. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом лишь подбодрило его и вбило более глубокий клин в ЕС.

Сближение с Москвой обострило отношения Будапешта с Евросоюзом. В ходе последних саммитов ЕС Венгрия неоднократно блокировала финансовую помощь Украине и выражала несогласие с новыми санкциями против России. В результате в Брюсселе принимают решение о поддержке Киева, обходя позицию Венгрии. Последний саммит лидеров ЕС показал, что европейские страны больше не пытаются убедить Будапешт, а готовы действовать без его согласия.

Как пишет издание, Сийярто стал лицом пророссийской и все более антизападной политики Орбана. К примеру, венгерские власти планируют помешать Европейскому Союзу создать фонд финансовой помощи Украине на 20-40 млрд евро. По этому поводу Сийярто заявил, что "не позволит финансировать транспортировку оружия в Украину за деньги венгерских налогоплательщиков".

После встречи 17 марта в Брюсселе Сийярто обвинил своих немецких и австрийских коллег в том, что они "сплотились" против него за критику отношения Украины к этническому венгерскому меньшинству – давнее возражение Будапешта, которое, по мнению критиков, использует венгерское правительство как повод для присоединения к России.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 марта министр иностранных дел Андрей Сибига и его коллега из Венгрии Петер Сийярто провели встречу на полях саммита в Индии. Дипломаты договорились организовать отдельные переговоры по обсуждению всех вопросов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!