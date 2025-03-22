'Ситуация печальная': Сийярто упомянул о правах венгров на Закарпатье и выдвинул условие для вступления Украины в ЕС

Венгрия поставила условие для снятия вето на вступление Украины в Европейский Союз. Будапешт требует возвращения прав венгерского меньшинства в Закарпатье, которые были ограничены с 2015 года.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил свое возмущение тем, что Украина "не выполняет свои обещания" по восстановлению прав венгерской общины в Закарпатской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня говорили по телефону с моим новым австрийским коллегой о постоянных нарушениях прав венгерской общины в Закарпатской области и усилиях по интеграции Украины", – говорится в сообщении.

По словам Сийярто, несмотря на "многочисленные обещания и приятные слова" со стороны Украины, права меньшинств, отобранные у венгров, не были восстановлены.

Министр заявил, что такая ситуация "недопустима и абсолютно противоречит общим европейским ценностям и правилам".

"Это недопустимо и совершенно противоречит общим европейским правилам и ценностям. Таким образом, пока эта печальная ситуация сохраняется, прогресса по переговорам о вступлении Украины в ЕС не может быть", – резюмировал Сийярто.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 15 марта венгерский премьер-министр Виктор Орбан выдвинул ЕС целый ряд требований. И одна из них – исключить из повестки дня вопрос о членстве Украины в Евросоюзе.

– Ранее он сообщил, что хочет организовать голосование на так называемом референдуме в своей стране по членству Украины.

– Орбан жаловался, что потенциальное присоединение Киева к ЕС поставит под угрозу экономику Венгрии и " уничтожит венгерских фермеров ".

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