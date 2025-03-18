Сибига в Индии провел 'конструктивный разговор' с Сийярто: о чем договорились главы МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига и его коллега из Венгрии Петер Сиярто провели встречу на полях саммита в Индии. Дипломаты договорились провести отдельные переговоры по обсуждению всех вопросов.

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О встрече Сибига рассказал в соцсети X. Он также опубликовал фото, сделанное во время беседы с Сиярто.

По словам главы МИД Украины, разговор был "конструктивным".

Дипломаты договорились провести отдельную встречу для детального обсуждения "всех вопросов нашей повестки дня".

"У меня был конструктивный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. Мне договорились в ближайшее время провести отдельную двустороннюю встречу, чтобы детально обсудить все вопросы нашей повестки дня", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Сиярто заявил, что Будапешт планирует помешать Евросоюзу создать фонд финансовой помощи Украине на 20-40 млрд евро. Венгерский министр обвинил ЕС в "провоенной позиции" и заявил, что именно благодаря президенту США Дональду Трампу "надежда на мир никогда не была так близка".

Напомним также, вечером 15 марта на акцию оппозиции в Будапеште вышло до миллиона человек. Венгры выразили протест против политики правительства страны и премьер-министра Виктора Орбана.

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