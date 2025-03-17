Венгрия пытается помешать ЕС помочь Украине на 20 млрд евро: что придумали у Орбана

Венгерские власти планируют помешать Европейскому Союзу создать фонд финансовой помощи Украине на 20-40 млрд евро. Впрочем, шансов достичь цели у режима Виктора Орбана не так много, поскольку участие в фонде может быть добровольным, так что права вето Венгрия не будет иметь.

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Об этом на своей странице в Facebook заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, обвинив Евросоюз в "провоенной позиции". В то же время, по его словам, именно благодаря президенту США Дональду Трампу "надежда на мир никогда не была столь близка".

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что на проходящем 17 марта заседании Совета министров иностранных дел ЕС планируют согласовать пакет финансовой поддержки для Украины минимум на 20 млрд евро. Сийярто предупредил, что не даст Евросоюзу "втянуть нас в это" и что " не позволит финансировать транспорт оружия в Украину за деньги венгерских налогоплательщиков ".

"Мы поддерживаем мирные переговоры. Благодаря президенту Трампу надежда на мир никогда не была столь близка за последние три года, как сейчас, поэтому намерение Брюсселя сделать мирные переговоры невозможными", – сказал Сийярто.

Ранее стало известно о планах ЕС создать фонд для военной помощи Украине суммой 20-40 млрд евро. Авторы идеи предлагают, чтобы участие в фонде было добровольным – в таком случае Венгрия не сможет наложить вето на это решение.

Странам-членам ЕС предлагается вносить вклады пропорционально их экономической мощи – в денежной форме или путем оказания помощи в натуральной форме. Сам Евросоюз засчитает 1,9 млрд евро, полученных от доходов с замороженных российских активов, как свою долю, несмотря на то, что эти средства уже были зарезервированы и частично выплачены. Приоритетом для закупок станут:

крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы;

системы ПВО;

ракеты;

беспилотники;

истребители;

помощь в восстановлении боеспособности бригад (как правило, это подразумевает техническое обслуживание оборудования и нелетальную поддержку).

Также ранее OBOZ.UA сообщал об ультиматуме Венгрии, которая заблокировала продление санкций ЕС, чтобы исключить из списков восемь человек, включая миллиардеров Алишера Усманова, Михаила Фридмана и Петра Авена. Впрочем, стороны сошлись на четырех фамилиях, не включив в него ни одного из упомянутых олигархов, после чего санкции были продлены.

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