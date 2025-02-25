Венгрия выдвинула новые условия для продления санкций ЕС против России – Reuters

Венгрия требует, чтобы Европейский Союз исключил восемь человек из санкционного списка против России. Только при этом условии Венгрия согласится поддержать продолжение европейских ограничительных мер.

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Санкции ЕС против России, введенные из-за войны Москвы против Украины, должны продолжаться каждые шесть месяцев единогласным голосованием. Как отмечает Reuters, Будапешт всегда "пользуется этим для переговоров".

Официально Венгрия не сообщала о каких-либо своих требованиях к общей европейской санационной политике. Однако в сети министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Еврокомиссия якобы не выполнила свое обещание по включению Венгрии в переговорный процесс о возобновлении транзита газа в ЕС через территорию Украины. Поэтому Будапешт "не согласен спешить" с принятием продления европейских санкций против России.

В частности, Венгрия настаивает на исключении из санационного списка восьми человек, отмечает Reuters, ссылаясь на ряд европейских дипломатов.

Кроме снятия санкций с восьми человек, Венгрия также стремится получить новые гарантии по переговорам о транзите газа через Украину, добавили источники агентства.

Дипломаты не назвали имена лиц, которых Будапешт хочет исключить из санкционного списка из-за "конфиденциального характера переговоров".

Речь идет о продлении санкций против более 2400 физических и юридических лиц из страны-агрессора. Срок действия этих ограничений истекает 15 марта, и решение об их продлении должно быть принято до 10 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно премьер Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании партии "Фидес" рассказывал об угрозе для своей страны из-за членства Украины в ЕС. По его словам, венгерское фермерство будет уничтожено.

Ранее Орбан также обвинил руководство Европейского Союза в "уничтожении Европы". По его словам, европейская экономика "тонет", а виновной в этом Орбан считает Украину.

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