'Ситуация там сложнее, чем показывает Путин': Туск отметил влияние санкций на способность России продолжать войну

Введенные из-за военной агрессии России (в том числе из-за оккупации Крыма) санкции подрывают экономический потенциал страны-агрессора и в конце концов сделают невозможным ведение войны. Хотя Украина и способна защищаться "благодаря героизму своих воинов", без таких санкций "ситуация была бы значительно хуже". Именно поэтому санкции считаются нашими партнерами одним из главных действующих факторов влияния на агрессора.

Видео дня

Так по итогам саммита "Коалиции желающих" заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Польский лидер подчеркнул, что "это важный аргумент и способ противодействия российской агрессии".

"Санкции работают. Если бы не санкции, ситуация была бы значительно хуже. Украина эффективно защищается прежде всего благодаря героизму своих воинов и всего украинского народа. Но и помощь, которая широко поступает от наших государств и от США, а также политика санкций дали свои результаты. Они сделали невозможным для России победу в этой войне", – в частности, сказал Туск.

По его словам, именно санкции оказались главным фактором "ограничения возможностей России", и "ситуация там сложнее, чем это показывают Путин и кремлевская пропаганда".

Именно поэтому, как отметил польский премьер, сейчас европейские партнеры Украины, в частности, страны "Коалиции желающих", обсуждают с американской стороной усиление санкций против России.

"Готовность интенсификации санкций была общей и единой позицией всех стран "Коалиции желающих", США и всех присутствующих. Я давно не видел столь однозначной позиции в этом вопросе", – сказал Туск.

Он отметил, что для Европы "это нелегкие решения", потому что "санкции много стоят для всех нас".

"Но то, что мы сегодня приняли такое решение, и публично об этом объявили, означает, что здесь уже нет шуток. Если Россия легкомысленно отнесется к этим предложениям, она встретит волну новых санкций", – предупредил премьер Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 10 мая лидеры Британии, Франции, Польши и ФРГ Стармер, Макрон, Туск и Мерц прибыли в украинскую столицу на поезде. Анонсировался ряд встреч в гибридных форматах в рамках "Коалиции желающих".

Вместе с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской лидеры европейских стран посетили Майдан Независимости и почтили память людей, погибших от рук России.

А уже после встречи "коалиции желающих" в Киеве американскому президенту Дональду Трампу совместно позвонили Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Фридрих Мерц и Владимир Зеленский.

Украинский лидер озвучил дату начала безусловного прекращения огня – 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней, и это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры. В противном случае агрессорам грозят новые санкции.

В свою очередь Кир Стармер заявил, если глава Кремля откажется прекратить огонь, то Европа вместе с США усилит военную помощь Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!