Сийярто устроил истерику из-за денег Ощадбанка: в МИД Украины отреагировали

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто задал ряд публичных вопросов относительно перемещения значительных сумм наличности через территорию Венгрии. В Министерстве иностранных дел Украины ответили на эти заявления и отметили, что ожидают возвращения похищенных средств и готовят юридические шаги.

Заявление Сийярто появилось в социальной сети X. В нем он написал, что до сих пор ждет объяснений, почему через Венгрию переместили 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными.

"Мы все еще ждем ответа: почему через Венгрию было перевезено 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что эти деньги были использованы и в чьих интересах? Сколько из них было потрачено в Венгрии и в чью пользу?" – написал он.

Реакция Киева

На слова венгерского министра ответил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Он опубликовал реакцию в соцсети X, использовав украинскую пословицу.

"В Украине говорят: "На воре шапка горит". Это означает, что "виноватый не нуждается в обвинителе". Именно так и есть", – написал он.

Тихий добавил, что украинская сторона ожидает возвращения похищенных средств и уже готовит конкретные юридические шаги. По его словам, Украина также будет требовать справедливости и привлечения виновных к ответственности.

Детали заявлений

В своем сообщении Петер Сийярто поставил несколько вопросов относительно перемещения крупных сумм наличности. Он заявил, что Будапешт хочет получить объяснения, для чего именно использовали эти средства, в чьих интересах их перемещали и какая часть денег могла быть потрачена на территории Венгрии.

Украинская сторона, в свою очередь, ответила, что рассматривает эту ситуацию в правовой плоскости. В МИД подчеркнули, что готовят юридические действия и ожидают возврата средств. Также Киев заявил о намерении добиваться ответственности в установленном порядке.

Что предшествовало

В четверг, 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что"венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины", причем причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними "до сих пор неизвестны".

В свою очередь налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые были задержаны в пятницу, 6 марта, по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Среди задержанных, как отмечается, был и экс-генерал секртеной службы. Впоследствии их депортировали.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Виктор Орбан пригрозил украинской власти силой восстановить работу нефтепровода "Дружба" в Украине, отметив, что для этого он имеет"политические и финансовые инструменты". Глава правительства страны подчеркнул, что это"четкое сообщение" украинскому правительству.

В Венгрии российские пропагандисты запустили волну дезинформации, используя фейковые изображения украинских инкассаторов. Фото, созданные искусственным интеллектом, активно распространялись в соцсетях, набирая десятки тысяч реакций от ботов. Кампания направлена на дискредитацию Украины и влияние на общественное мнение в регионе.

