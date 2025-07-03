'Сигнализирует противникам о слабости Америки': экс-посол раскритиковал решение Трампа приостановить поставки оружия Украине

Решение администрации Дональда Трампа приостановить поставки военной помощи Украине, в том числе ракет для систем ПВО, является вредным не только для Киева. Оно также сигнализирует о слабости Соединенных Штатов Америки, что не останется без внимания противников Вашингтона.

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Об этом в комментарии "Укринформу" сказал Стивен Пайфер, экс-посол США в Украине (1998-2000 гг.). Сейчас он является сотрудником Стэнфордского Центра международной безопасности и сотрудничества, а также старшим сотрудником Института Брукингса.

В целом такой шаг администрации Трампа Пайфер назвал ошибочным.

"Решение администрации Трампа сократить поставки оружия в Украину является крайне ошибочным", – сказал он.

Бывший высокопоставленный дипломат подчеркнул, что в Белом доме не понимают – если Москва победит в своей неоимпериалистической войне против Украины, "Россия будет представлять большую угрозу для Европы и жизненно важных интересов безопасности США".

"Это решение также сигнализирует о слабости для других потенциальных американских противников", – резюмировал бывший посол.

Напомним: конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик обратился к президенту Дональду Трампу с требованием провести экстренный брифинг по остановке поставок вооружения и боеприпасов Украине. Он отметил, что Штатам надо пересмотреть свои запасы оружия и гарантировать, что Вашингтон остается полностью преданными предоставлению Киеву нужных ему ресурсов.

А конгрессвумен-демократка Марси Каптур отметила, что американские системы ПВО, в частности Patriot, составляют основу обороны Украины. Она предостерегла, что любые паузы в поставках этого вооружения и боеприпасов к нему приведут к неизбежной гибели военных и гражданских украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента США Дональда Трампа подтвердили, что поставки некоторого оружия Украине были приостановлены. По предварительным данным, речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках для зенитных ракетных комплексов и артиллерийских боеприпасах.

По данным СМИ, Пентагон под предлогом обеспокоенности сокращением запасов американской армии приостановил поставки в Украину ряда вооружений, которые не могут компенсировать другие союзники. Среди них ракеты для систем Patriot, с помощью которых украинская ПВО сбивает российскую баллистику.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас на рабочих уровнях между Украиной и США выясняются все детали о поставках оборонной поддержки, особенно компонентов ПВО. Он подчеркнул, что так или иначе защита для наших людей должна быть обеспечена.

Между тем в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты Америки не останавливали поставки оружия, в частности ракет для противовоздушной обороны Украины. Это лишь "одно событие". И многое зависит от дипломатии.

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