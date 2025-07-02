Конгрессмен-республиканец обратился к Трампу с требованием объяснить остановку поставок оружия Украине

Член Палаты представителей США республиканец Брайан Фицпатрик обратился к президенту Дональду Трампу с требованием провести экстренный брифинг касательно остановки поставок вооружения и боеприпасов Украине. Он отметил, что это происходит на фоне массированных атак РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

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Свое письмо конгрессмен Фицпатрик опубликовал в соцсети X. Он официально запросил экстренный брифинг в Белом доме и Министерстве обороны, чтобы прояснить эти сообщения о прекращении поставок вооружения.

Конгрессмен подчеркнул, что Штатам надо пересмотреть свои запасы оружия и боеприпасов и гарантировать, что Вашингтон остаются полностью преданными предоставлению Киеву ресурсов, в которых он срочно нуждается для защиты своего народа и сохранения свободы.

"Украинские войска не только защищают свою Родину – они держат линию фронта самой свободы. В защите свободы не может быть полумер. Мы должны, как и всегда, отстаивать мир силой", – написал политик.

Он отметил, что предоставление Соединенными Штатами Украине средств ПВО и боеприпасов к ним позволило Киеву эффективно противостоять российским ударам и минимизировать потери человеческих жизней. Фицпатрик согласился, что США необходимо продолжать укреплять свою оборонно-промышленную базу, однако одновременно с этим они могут и должны оказывать крайне необходимую помощь своим союзникам, которые защищают свою свободу от жестоких захватнических диктаторских режимов.

"Не делать и того, и другого – неприемлемо", – подчеркнул конгрессмен.

Напомним: в администрации президента США Дональда Трампа подтвердили, что поставки некоторого оружия Украине были прекращены. По предварительным данным, речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках для зенитных ракетных комплексов и артиллерийских боеприпасах.

По данным СМИ, Пентагон под предлогом обеспокоенности сокращением запасов американской армии приостановил поставки в Украину ряда вооружений, которые не могут компенсировать другие союзники. Среди них ракеты для систем Patriot, с помощью которых украинская ПВО сбивает российскую баллистику.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас на рабочих уровнях между Украиной и США выясняются все детали о поставках оборонной поддержки, особенно компонентов ПВО. Он подчеркнул, что так или иначе защита для наших людей должна быть обеспечена.

Между тем в Пентагоне заверили, что они продолжают предоставлять Трампу различные варианты военной помощи Украине после сообщений об остановке поставок некоторых обещанных боеприпасов. И это не должно повлиять на обороноспособность Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, американский пастор, духовный советник президента Дональда Трампа Марк Бернс призвал возобновить поставки США Украине, которые были приостановлены для некоторых видов оружия. Он отметил, что каждая задержка военной помощи стоит жизней.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте осудил решение Белого дома о прекращении части военной помощи Украине. Он подчеркнул, что Украина не должна проиграть из-за этого войну.

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