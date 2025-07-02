'Должны обеспечить защиту для наших людей': Зеленский прокомментировал информацию об оборонной поддержке США. Видео

В среду, 2 июля, президент Владимир Зеленский заслушал доклады министров обороны и иностранных дел Украины Рустема Умерова и Андрея Сибиги. В частности, по отношениям с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и США выясняются все детали о поставках оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО.

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Об этом украинский лидер сообщил в традиционном обращении. Зеленский отметил, что так или иначе защита для наших людей должна быть обеспечена.

"Сегодня же обсудили следующие шаги в отношениях с Европейским Союзом – на это полугодие председательства Дании. Было сегодня совещание с нашими чиновниками и командой Офиса – готовим также с Данией и другими партнерами новые соглашения о производстве оружия, совместное производство, и готовим новости о наших дронов-перехватчиков", – добавил президент.

О чем еще говорил президент в обращении

– Только что была встреча с предпринимателями – членами Американской торговой палаты. Важные бизнесы. Я поблагодарил их за работу в Украине и с Украиной – это компании, которые платят налоги в нашем государстве и сохраняют рабочие места. Но также это компании и люди, имеющие значительное влияние. Для всех нас в Украине важно, чтобы каждый сейчас использовал свое личное влияние ради общего результата. Продолжение американской поддержки для Украины, для нашей защиты, для наших людей – это наш общий интерес. Всех в государстве;

– ПВО для Украины – это защита для каждой компании, которая работает в государстве, имеет здесь свою собственность и развивает производства. Украинский месседж абсолютно очевиден: вместе можем сделать больше. Я благодарю все компании и предпринимателей, которые поддерживают украинскую защиту, которые поддерживают украинскую устойчивость. Мы сегодня говорили о том, что важно, когда компании выходят с российского рынка и работают именно здесь, в Украине. Мы также строим новую сеть сотрудничества с Америкой и многими другими странами на основе общих возможностей в развитии промышленности, промышленности технологических секторов. Но безопасность, конечно, защита от российских ударов – это основа основ, и мы ожидаем большей активности от предпринимателей в продвижении этой нашей повестки дня по безопасности;

– Говорил сегодня с президентом Египта – очень важный разговор. О наших двусторонних отношениях, а также, конечно, о том, как приблизить завершение войны. Египет готов помогать. Договорились об активизации работы межправительственной комиссии Украина – Египет и все наше двустороннее сотрудничество;

– Мы продолжаем также нашу вполне справедливую работу в отношении различных лиц, которые связали себя с Россией. Фигуры с политическим влиянием и российским паспортом, лица, которые работают против украинской независимости во всех ее измерениях, в частности против духовной независимости, каждый, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее, – всем этим персонам места в Украине нет и не будет. Принимаем соответствующие решения. И готовим новые украинские санкции – будут решения СНБО.

Ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину. Соответствующее решение принял руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби после анализа имеющихся арсеналов ведомства, что вызвало обеспокоенность из-за уменьшения запасов артиллерийских снарядов, ракет противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня президент Дональд Трамп общался с представителями СМИ в Овальном кабинете. Там ему снова задали вопрос относительно отправки ракет к системам ПВО Patriot Украине. Американский лидер не исключил, что может это сделать.

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