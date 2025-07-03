'Они ежедневно спасают жизни': конгрессвумен предупредила Трампа о последствиях приостановки поставок оружия Украине

Соучредитель и сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США, конгрессвумен-демократка Марси Каптур отметила, что американские системы ПВО, в частности Patriot, составляют основу обороны Украины. Она предостерегла, что любые паузы в поставках этого вооружения и боеприпасов к нему приведут к неизбежной гибели военных и гражданских украинцев.

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Так Каптур ответила на информационный запрос "Укринформа". "Системы противовоздушной обороны американского производства, включая платформы Patriot, являются центральным элементом обороны Украины от российских ударов. Они работают. Они спасают жизни каждый день", – подчеркнула она.

Политик отметила, что в случае, если США прекратят поставки жизненно важных боеприпасов, Украина не будет иметь достаточно альтернативных средств обороны.

Каптур подчеркнула, что сообщения о прекращении поставок некоторых видов оружия Украине Штатами появились лишь через несколько дней после "крупнейшего неизбирательного обстрела Украины со стороны РФ" с применением более чем полутысячи ракет и дронов.

"Если это правда, то Колби (заместитель главы Пентагона – Ред.), который выступал против военной помощи Украине и даже отказался признать, что действия России равносильны "вторжению" в Украину на слушаниях по его утверждению, предпринимает действия, которые непременно приведут к неизбежной гибели многих украинских военных и гражданских лиц", – сказала конгрессвумен.

Ранее мы писали о том, что конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик обратился к президенту Дональду Трампу с требованием провести экстренный брифинг по остановке поставок вооружения и боеприпасов Украине. Он подчеркнул, что Штатам надо пересмотреть свои запасы оружия и гарантировать, что Вашингтон остаются полностью преданными предоставлению Киеву нужных ему ресурсов.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента США Дональда Трампа подтвердили, что поставки некоторого оружия Украине были прекращены. По предварительным данным, речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках для зенитных ракетных комплексов и артиллерийских боеприпасах.

По данным СМИ, Пентагон под предлогом обеспокоенности сокращением запасов американской армии приостановил поставки в Украину ряда вооружений, которые не могут компенсировать другие союзники. Среди них ракеты для систем Patriot, с помощью которых украинская ПВО сбивает российскую баллистику.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас на рабочих уровнях между Украиной и США выясняются все детали о поставках оборонной поддержки, особенно компонентов ПВО. Он подчеркнул, что так или иначе защита для наших людей должна быть обеспечена.

В Пентагоне же заверили, что они продолжают предоставлять Трампу различные варианты военной помощи Украине после сообщений об остановке поставок некоторых обещанных боеприпасов. И это не должно повлиять на обороноспособность Соединенных Штатов.

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