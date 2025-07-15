'Сигнал к продолжению войны, а не мира': в Кремле отреагировали на заявления Трампа о помощи Украине

В Кремле отреагировали на заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о предоставлении военной помощи Украине и назвали их достаточно серьезными. В то же время там отметили, что принятые решения Запада для Киева являются сигналами для продолжения боевых действий.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков во время брифинга. Он добавил, что российская сторона ожидает предложения от Украины относительно переговоров.

"Заявление президента США – весьма серьезное. Что-то в нем адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. И когда президент Путин сочтет необходимым, он это обязательно прокомментирует", – сказал Песков.

Он отметил, что не хочет забегать вперед относительно слов Трампа и посоветовал дождаться реакции самого Путина, если он захочет высказаться по этому поводу.

Основные заявления Пескова:

– "Принятое США, НАТО и ЕС решение о военных поставках Украине воспринимается в Киеве как сигнал к продолжению войны, а не к миру";

– "Москва продолжает ожидать от Киева предложений по третьему раунду прямых переговоров и сохраняет готовность к ним";

– "Европа, судя по ее заявлениям, хочет видеть продолжение боевых действий в Украине".

Вероятно, спикера Кремля также возмутили слова Генсека НАТО Марка Рютте, который во время совместной пресс-конференции с Трампом в Белом доме заявил, что Путин отправил в Стамбул не переговорщиков, а "какого-то историка", имея в виду Владимира Мединского.

Пресс-секретарь президента РФ заверил, что должность, которую занимает Мединский выше министерской.

"Должность Мединского по табелям о рангах выше министерской. Рютте сам является историком, но никогда не проводил таких блестящих исторических параллелей и экскурсов, как Мединский", – выдал Песков.

Напомним, 14 июля НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине американского оружия. Расходы на его покупку возьмут на себя страны ЕС.

Как писал OBOZ.UA, Дональд Трамп объявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

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