'Начал рассказывать историю РФ с 1250 года': Рютте высмеял Путина за отправку в Стамбул историка вместо переговорщика. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял российского диктатора Владимира Путина за то, что он отправил в Стамбул не переговорщиков, а "какого-то историка", имея в виду Владимира Мединского. И он вместо того, чтобы говорить о прекращении огня, начал рассказывать историю "великой России" с незапамятных времен.

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Об этом Марк Рютте сказал во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он подчеркнул, что Путин ни разу не присылал на переговоры в Стамбул серьезных людей.

На реплику Трампа о том, что переговоры, которые должны были завершиться заключением соглашения о прекращении огня, а затем остановкой войны, до сих пор ничем не закончились, Рютте сказал:

"Путин не присылал серьезных людей на переговоры. Поэтому я помню, как вы смогли с Марко Рубио и Стивом Уиткоффом начать эти переговоры в Стамбуле".

Генсек НАТО подчеркнул, что Украина отправила в Турцию на переговоры высокопрофессиональную команду, в отличие от Путина.

"Я помню, как сам был в Турции по делам НАТО в мае. И мы действительно давили на украинцев, чтобы они отправили достойную переговорную команду в Стамбул. И они это сделали. Но потом россияне прислали какого-то историка, который рассказывал историю России от 1250 года", сказал с ироничной улыбкой Рютте.

Напомним, 14 июля, генсек НАТО Марк Рютте встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время пресс-конференции глава Альянса подтвердил свою договоренность с Белым домом о поставках Украине оружия.

Как сообщал OBOZ.UA:

14 июля НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине американского оружия. Расходы на его покупку лягут на страны ЕС.

Также Дональд Трамп объявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

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