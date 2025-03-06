'Серьезный сдерживающий фактор': лидеры Литвы, Латвии и Польши отреагировали на идею французского 'ядерного зонта' над Европой. Видео

Предложение французского президента Эммануэля Макрона раскрыть общий "ядерный зонтик" над Европой как сдерживающий фактор против страны-агрессора России, в ЕС еще не восприняли единодушно. Хотя это может дать Европе "явное преимущество", в этом вопросе "все детали имеют значение".

Видео дня

Об этом на полях внеочередного саммита лидеров ЕС в Брюсселе 6 марта говорили европейские лидеры. Если президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Польши Дональд Туск однозначно поддержали предложение Макрона, то премьер Латвии Эвика Силина предложила дискуссию по этому вопросу.

В частности, президент Литвы Гитанас Науседа назвал предложение Эммануэля Макрона "очень интересной идеей".

"Мы относимся к этому предложению с большими ожиданиями. Потому что "ядерный зонтик" действительно будет служить очень серьезным сдерживающим фактором в отношении России. И очень важно использовать эту возможность, как и другие, чтобы повысить нашу устойчивость", – отметил он.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что к подобному предложению нужно относиться крайне серьезно, потому что "детали имеют значение".

"Одним из наших приоритетов должна быть координация всех наших возможностей в Европе и создание фактически одной, хорошо скоординированной военной силы. Это то, что может дать нам очевидное преимущество перед Россией. И конечно, как обычно, все детали имеют значение. Но эта готовность Франции – это нечто многообещающее", – сказал политик.

Глава правительства Латвии Эвика Силина отметила, что в ее стране "с этим еще не определились".

"Было объявление от президента Макрона, и нужно время, чтобы принять решение. Вероятно, также провести какие-то дискуссии в нашей стране, потому что это что-то новое. Но мы воспринимаем это как возможность обсудить (предложение). На самом деле, пока слишком рано давать реальные ответы на этот вопрос", – сказала латвийская премьер-министр.

Как сообщал OBOZ.UA, Эммануэль Макрон заявил, что решил начать дискуссию по использованию ядерного оружия Франции для защиты всего Европейского Союза. Он подчеркнул, что угроза России распространяется не только на Украину, но и на всю Европу.

Макрон не обнародовал каких-либо деталей своего предложения (хотя действительно они "имеют значение"), но очевидно речь идет о размещении ядерного арсенала Франции в других странах. Так или иначе, но француз отмечал, что финальное решение по ядерной защите будут принимать вместе главнокомандующие вооруженными силами стран ЕС.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила план перевооружения Европейского Союза и оказания военной помощи Украине. По ее словам, члены ЕС уже готовы больше вкладывать в оборону. Также фон дер Ляен заверила, что этот план позволит государствам Евросоюза увеличить расходы на оборону без излишнего дефицита.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!