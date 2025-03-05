"Россия представляет угрозу для Франции и Европы": Макрон предложил использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать дискуссию по использованию ядерного оружия Франции для защиты Европейского Союза. Он подчеркнул, что угроза России распространяется не только на Украину, но и на всю Европу.
Во время своего обращения к нации в среду, 5 марта, Макрон сказал, что у Франции есть ядерное оружие, поэтому она защищена лучше, чем другие страны ЕС. В то же время финальное решение по ядерной защите будет принимать главнокомандующий французскими вооруженными силами и других стран ЕС.
"У нас есть ядерное оружие, и именно поэтому мы защищены лучше, чем многие наши соседи. Я решил начать стратегические обсуждения по защите всего континента нашим ядерным оружием. Решение будет зависеть от глав и главнокомандующих европейских стран", — заявил Макрон.
Президент Франции напомнил, что РФ продолжает перевооружаться и тратит 40% своего бюджета на оборону. К 2030 году, по его словам, Кремль хочет мобилизовать дополнительно еще три миллиона солдат и добавить к вооружению еще четыре тысячи танков.
Поэтому он призвал другие страны ЕС увеличить финансирование на вооружение в Европе. В частности, он просит союзников "работать вместе" и производить достаточное вооружение на нашей территории, чтобы ЕС и Украина "меньше зависели от остального мира".
"Мы должны усиливать нашу безопасность и оборонную сферу. Наше сотрудничество с США - это важно, но нам нужно усиливать нашу независимость, особенно ту, которая касается нашей безопасности. Мы должны увеличить наши вклады в оборону, и мы приняли решение увеличить финансирование для производства танков и вертолетов на территории Европы. Я обратился к правительству, чтобы обеспечить такое финансирование", – добавил политик.
Макрон подчеркнул, что война России против Украины "является международным конфликтом".
"Угроза со стороны России распространяется на всю Европу. Это не просто российско-украинский конфликт, это международный конфликт", – отметил президент Франции.
Как сообщал OBOZ.UA, Эммануэль Макрон заявил, что все инициативы, касающиеся мира в Украине, "должны вести в правильном направлении". Мир не может быть заключен любой ценой и не может стать капитуляцией украинского государства.
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