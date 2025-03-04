'Нужно делать больше': фон дер Ляйен представила план перевооружения ЕС и поддержки Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европейского Союза и предоставления военной помощи Украине. По ее словам, члены ЕС уже готовы больше вкладывать в оборону.

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Также фон дер Ляйен заверила, что этот план позволит государствам Евросоюза увеличить расходы на оборону без чрезмерного дефицита. Об этом президент Еврокомиссии заявила во время брифина 4 марта.

По словам фон дер Ляйен, Европа живет в опасное время и столкнется с серьезными и разрушительными последствиями, если угрозы сбудутся. В связи с этим, уверена глава Еврокомиссии, страны ЕС обязаны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Фон дер Ляйен заверила, что Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону, чтобы отреагировать на краткосрочную необходимость действовать и поддержать Украину. Также она отметила, что задача заключается в долгосрочных обязанностях взять на себя ответственность за безопасность в Европе.

Предложенный план предусматривает выделение средств на увеличение оборону и помощь Украины из общего бюджета и ЕС и национальных бюджетов отдельных государств.

Первом пунктом плана членам ЕС предлагают выделять финансирование на оборону на национальном уровне. Фон дер Ляйен заверила, что страны Евросоюза готовы больше вкладывать в оборону, если имеют фискальное пространство. В связи с этим Еврокомиссия намерена предложить возможность обхода Пакта о росте и стабильности, что позволит государствам увеличить расходы на оборону без запуска процедуры чрезмерного дефицита. По ее словам, это позволит высвободить до 650 млрд евро в течение четырех лет.

Вторым пунктом предлагается обеспечить 150 миллиардов евро займов государствам-членам на оборонные инвестиции. Эти средства страны ЕС могут потратить на системы ПВО, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, дроновые и антидроновые системы, а также на совместные закупки оборудования.

Глава Еврокомиссии объяснила, что за счет закупки этого оборудования и техники, члены ЕС в большем масштабе смогут нарастить поддержку Украины в войне против РФ. При этом она подчеркнула, что речь идет о немедленной поставке военного оборудования для украинской армии.

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