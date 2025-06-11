'Сербия поддерживает территориальную целостность Украины': Вучич попросился отстраивать 'один-два городка'

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины согласно международному праву. Также, по словам политика, его страна готова помочь в восстановлении разрушенных вследствие агрессии РФ украинских населенных пунктов.

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Соответствующее заявление Вучич сделал в среду, 11 июня, выступая на саммите Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе. Насчет этого вопроса он обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

"Я хотел бы получить вашу поддержку, президент Зеленский, в восстановлении одного-двух городков или небольшого региона. Думаю, для людей Украины это было бы четким проявлением конкретной помощи", – сказал лидер Сербии.

"От имени моей страны я могу сказать, что Сербия будет оставаться твердой и непоколебимой в соблюдении Устава ООН и международного права, которое включает защиту территориальной целостности стран, признанную ООН важнейшим принципом. Мы всегда за это выступали и, как я уже сказал, будем оставаться твердыми. Думаю, что определенным образом это может быть полезным и для Украины", – заявил он.

Также Вучич заверил, что Украина может всегда рассчитывать на гуманитарную помощь со стороны Сербии.

"Мы готовы выслушать вас и посмотреть, как мы можем быть полезными и поддержать вас. Я надеюсь, что мы сможем без громких слов сделать хотя бы немного больше для украинского народа, потому что украинцы действительно этого заслуживают", – резюмировал он.

Напомним: Александар Вучич в среду, 11 июня, посетил Украину. Это первый визит политика, которого считают близким к российскому диктатору Владимиру Путину, в Украину с начала российского полномасштабного вторжения.

Вучич приехал в Одессу, где принял участие в четвертом саммите Украина – Юго-Восточная Европа под председательством президента Владимира Зеленского.

А еще месяц назад президент Сербии, несмотря на преграды на своем пути, посетил столицу страны-агрессора Москву, откуда сделал несколько заявлений. В РФ он встретился с Путиным и присутствовал на параде на Красной площади.

Как сообщал OBOZ.UA, в Службе внешней разведки РФ обвинили сербские компании в продаже боеприпасов и патронов Украине. Страна-агрессор упрекнула Сербию в том, что государство якобы придерживается нейтралитета, но сербские оборонные предприятия через страны-посредники передают Киеву вооружение.

Вучич отреагировал на обвинения со стороны России. Он заявил, что некоторые сообщения не являются правдивыми. Позже политик отметил, что Сербия не будет выполнять контракты на поставку боеприпасов, если появятся подозрения, что они могут попасть в Украину. При этом от экспорта оружия в Россию через третьи страны в Белграде не собираются отказываться.

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