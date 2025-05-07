Фицо и Вучичу блокируют путь к Путину: какие страны запретили перелет

Литва и Латвия запретили использовать свое воздушное пространство для полета в Москву самолета, на борту которого должен находиться президент Сербии Александр Вучич. Такие же ограничения, к которым присоединилась Польша, введены в отношении премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также собрался на парад Кремля 9 мая.

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Власти Литвы объяснили запрет "технической и дипломатической деликатностью", передают сербские "Новости". Латвия в свою очередь запретила полет самолета Вучича из-за "политической чувствительности цели полета", пишут Vijesti.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также ранее столкнулся с запретом полета над Польшей, Латвией и Литвой.

Кремль в среду объявил, что диктатор Владимир Путин проведет двусторонние переговоры с Вучичем 9 мая.

Сам Вучич ранее заявлял, что примет участие в параде в Москве по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Три дня назад он досрочно прервал свой визит в США из-за болезни и по возвращении в Белград был госпитализирован.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая стало известно, что Фицо и Вучич, которые собрались посетить парад в Москве, внезапно и одновременно заболели. Оба отменили ближайшие мероприятия, в частности Фицо уже – участие в программе, посвященной 1 мая.

Врач Вучича рассказал 3 мая, что состояние президента Сербии стабильное и удовлетворительное, однако ожидать, что он сможет полностью вернуться к привычной деятельности в течение следующих нескольких дней "нереально".

Фицо в свою очередь раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что Киев не может гарантировать безопасность иностранцев, которые приедут к Путину на парад 9 мая. Предостережения Зеленского относительно того, что РФ может сама прибегнуть к провокациям с целью обвинить Украину, словацкий лидер выдал за угрозы лидерам стран, где "проживают миллионы людей".

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