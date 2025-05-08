Президент Сербии Вучич таки добрался до Москвы и сделал неожиданное заявление о евроинтеграции

После вынужденной посадки в Азербайджане самолет президента Сербии Александра Вучича все же добрался до столицы страны-агрессора России. Глава государства уже успел снять видео на Красной площади и сделать несколько заявлений.

Видео дня

В частности, Вучич сказал, что его страна останется на европейском пути. Обращение сербского президента опубликовали российские пропагандисткие СМИ.

По словам Вучича, его не волнует, что и кто скажет насчет его визита в Москву. Стоит отметить, что президент Сербии отправился в РФ по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

В своем обращении сербский президент прокомментировал призыв европейского блока к лидерам стран ЕС воздержаться от визита в страну-агрессора в РФ, которая продолжает войну против Украины. Вучич подчеркнул, что его не ипугало возможное "наказание" со стороны Европейского Союза.

"Меня выбрал сербский народ, меня выбрали граждане Сербии. Меня не выбирают ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Вильнюсе, ни где-либо еще. Если они захотят кого-то наказывать, пусть наказывают меня. Сербия останется на европейском пути", – сказал глава государства.

Напомним, 7 мая около 11:00 президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву, где у него запланирована двусторонняя встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и участие в параде 9 мая. По дороге самолет президента вынуждено останавливался в Баку (Азербайджан).

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин, который ответственен за многочисленные военные преступления в Украине, будет проводить парад цинизма, желчи и лжи. Глава государства отметил, что главарь Кремля будет говорить о зверствах нацистов, в то время как его армия убивала мирных жителей и устраивала блокаду целых городов.

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