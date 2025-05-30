'Отдам приказ': президент Сербии сделал заявление о продаже боеприпасов после обвинений со стороны РФ в поставках в Украину

Сербия не будет выполнять контракты на поставку боеприпасов, если появятся подозрения, что они могут попасть в Украину. При этом от экспорта оружия в Россию через третьи страны в Белграде не собираются отказываться.

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Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире канала RTS. Таким образом он отреагировал на обвинения со стороны РФ в поставках в Украину.

"Я обязательно отдам приказ и предупреждение, что в случае подозрения на нецелевое использование конечными пользователями и отправку на поле боя без нашего ведома такие контракты не будут выполняться", – заявил Вучич.

Такое заявление он сделал после того, как Служба внешней разведки России обвинила оборонные компании Сербии в поставках боеприпасов в Украину несмотря на официально задекларированный нейтралитет Белграда.

По словам российской спецслужбы, сербское оружие якобы попадает в Украину через фальшивые сертификаты конечного потребителя и посреднические страны, в частности через Чехию, Польшу, Болгарию, а также некоторые африканские государства.

Отвечая в эфире телеканала на вопрос об этом, Вучич сказал, что он неоднократно обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным. Они с ним договорились создать совместную рабочую группу для проверки фактов, поскольку, по словам сербского президента, "некоторые заявления – это просто неправда".

Вучич также отреагировал на обвинения со стороны двух послов, которые утверждали, что Сербия поставляет боеприпасы в Россию через турецкую компанию.

Он заявил, что у него нет данных об этом, однако оправдал такие возможные поставки.

"Если мы не можем экспортировать в Америку, Турцию, арабские страны, то, извините, куда мы можем экспортировать оружие?", – задал он риторический вопрос.

По словам президента Сербии, оборонная промышленность является очень важной отраслью для экономики страны.

"Наши заводы должны жить и работать. У нас в государственной оборонной промышленности работает 23 тысячи человек, у нас также есть частная часть оборонной промышленности. Опосредованно от нее зависят еще 25 тысяч человек", – сказал Вучич.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Службе внешней разведки РФ обвинили сербские компании в продаже боеприпасов Украине. Страна-агрессор упрекнула Сербию в том, что государство якобы придерживается нейтралитета, но сербские оборонные предприятия через страны-посредники передают Киеву вооружение.

Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на обвинения со стороны России. Он заявил, что некоторые сообщения не являются правдивыми.

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