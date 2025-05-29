В Службе внешней разведки РФ обвинили сербские компании в продаже боеприпасов и патронов Украине. Страна-агрессор упрекнула Сербию в том, что государство якобы придерживается нейтралитета, но сербские оборонные предприятия через страны-посредники передают Киеву вооружение.

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Об этом говорится в материале под заголовком "Сербский военпром пытается выстрелить России в спину", опубликованном на сайте СВР в четверг, 29 мая. Российская разведка утверждает, что компании продают боеприпасы, используя схему фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников, среди которых фигурируют Чехия, Польша, Болгария и страны Африки.

В СВР заявили, что в поставках оружия участвуют такие крупнейшие компании военно-промышленного комплекса Сербии, как Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

Утверждается, что сербские компании предоставили сотни тысяч артиллерийских снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также около миллиона патронов к стрелковому оружию.

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал обвинения со стороны Москвы, отметив, что некоторые сообщения не являются правдивыми. В то же время он не стал отрицать сам факт, добавив, что обсуждал этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным, передает RTS.

"Как в присутствии нескольких лиц из обеих делегаций, так и частным образом. Мы создали рабочую группу вместе с российскими партнерами для установления фактов. Некоторые из вещей, которые были заявлены, не соответствуют действительности. Например, они точно говорят, что есть контракт с Чехией. Но ни одного разрешения не было дано, и ни одна из ракет не была поставлена", – уверяет президент Сербии.

Вучич подчеркнул, что, по его мнению, нападения на Сербию часты, потому что она автономна и независима.

"Но еще одна вещь, наши заводы должны жить и работать. Около 24 000 человек работают непосредственно в оборонной промышленности, и они зависят от этой промышленности. Сейчас мы направляем оружие для обеспечения нашей армии", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Вучич заявил, что Сербия на заседании Генассамблеи ООН ошибочно проголосовала за резолюцию, в которой Россия названа страной-агрессором. Он извинился перед сербами, а в Кремле заявили, что эти извинения "импонируют Москве".

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