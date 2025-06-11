"Киев нуждается в четком решении относительно вступления в ЕС и НАТО": Зеленский обратился к участникам саммита Украина – Юго-Восточная Европа. Видео

ПрезидентВладимир Зеленский призвал европейских партнеров продолжать оборонную поддержку Украины, сохранять единство и устойчивость к гибридным угрозам, усиливать киберзащиту и развивать сотрудничество в области инфраструктуры. Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать эту войну.

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Об этом глава государства сказал во время четвертого саммита Украина – Юго-Восточная Европа, который проходил в Одессе. По его словам, присутствие всех лидеров и партнеров стало четким и общим сигналом против попыток РФ дестабилизировать наш регион и ослабить суверенитет в Европе.

"Такой формат сотрудничества важен. Должны развивать его и в дальнейшем. Впереди еще больше поддержки. Спасибо, что помогаете защищать жизнь и общие для всех нас ценности", – подчеркнул он.

Во время саммита президент подчеркнул, что Москва рассматривает Украину не как страну, а как источник ресурсов и военную базу для своих следующих вторжений. Все в Юго-Восточной Европе имеют дело с одним и тем же источником разрушения.

Безопасность региона и Черного моря является неделимой, подчеркнул Зеленский. "Для Украины это было очевидным еще с 2014 года, а для всего континента стало понятным в 2022 году. Однако даже сегодня мы вынуждены бороться не только за нашу страну, но и за то, чтобы эта реальность стала краеугольным камнем новой региональной политики", – заявил он.

По его словам, Россия до сих пор нацелена на этот регион и намерена создать хаос. Это уже происходило ранее на Балканах, где Россия разжигала этнические конфликты, саботаж и даже попытки государственного переворота, или в Румынии, где манипулировали общественным мнением, или в Молдове, где уже три десятилетия Москва пытается взять ее под свой контроль, держит в бедности и нестабильности. Зеленский отметил важность европейской поддержки Молдовы, а не пророссийских или олигархических сил.

Также глава государства подчеркнул, что Путин продолжит воевать, поэтому важно заставить Россию оказаться в ситуации, когда будет искать мира и политического выживания.

"Вы все видите: Путин не хочет заканчивать эту войну. Он верит, что, пока он может воевать и доминировать над своими соседями, он остается политически живым. Но, независимо от того, во что он верит, наша задача – заставить Россию оказаться в ситуации, когда она должна будет искать мира и политического выживания невоенными средствами. Это абсолютно возможно", – сказал президент.

Зеленский заявил, что оборонная поддержка Украины нужна для защиты от российских атак и для того, чтобы Россия почувствовала цену войны на своей территории. Другим важным инструментом, по его словам, являются санкции, в частности против российских нефтяных танкеров и финансового сектора.

"И по ограничению цены на нефть: ограничение в 45 долларов лучше, чем 60 долларов. В любом случае это понятно. Это правда. Но настоящий мир наступит с ограничением в 30 долларов – это уровень, который действительно изменит мышление в Москве", – убежден глава государства.

Отдельно Зеленский отметил, что все участники саммита разделяют одинаковый интерес к расширению ЕС и прочности НАТО. По его словам, Украина выполнила все условия и в этом году требует четкого решения по переговорным кластерам.

"Блокирование прогресса сейчас только теряет время для всей Европы. Все наши страны имеют значение и заслуживают справедливого расширения. То же касается НАТО", – подчеркнул он. "Европа должна делать больше для своей обороны. Но США должны помнить: дважды ранее дестабилизация в Европе втягивала американских солдат в разрушительные войны. Вот почему для Америки так важно оставаться вовлеченной в европейскую безопасность. НАТО скрепляет структуру безопасности Европы. Каждая европейская страна имеет право выбирать собственный путь безопасности. Предстоящий саммит НАТО должен это подтвердить".

Кроме того, президент призвал развивать сотрудничество в области инфраструктуры. Речь идет о транспортных путях, энергетике, коммуникациях и цифровых системах.

Участники саммита также говорили об устойчивости к гибридным угрозам, укреплении торговых и транспортных сетей, энергетической безопасности, разминировании, послевоенном восстановлении, реабилитации, оздоровлении и поддержке военнослужащих, детей и ветеранов.

"Мы здесь, в Одессе, городе, который Россия хочет уничтожить, как уничтожила другие бесчисленные города. Российские военные планы направлены на этот регион, а затем на границы с Молдовой и Румынией. Сейчас нам нужна защита. Но еще больше нам нужны долгосрочные гарантии, что это никогда не повторится", – подчеркнул Зеленский.

В саммите приняли участие: президент Молдовы Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан, президент Черногории Яков Милатович, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Болгарии Росен Желязков, спикер парламента Албании Элиза Спиропали, первый вице-премьер-министр Северной Македонии Изет Меджити и вице-премьер-министр – министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон.

Саммит Украина – Юго-Восточная Европа состоялся уже в четвертый раз, но впервые - в Украине. Предыдущие мероприятия принимали Греция, Албания и Хорватия. Этот формат был основан в 2023 году для поддержки Украины и совместного противодействия последствиям российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Украины Владимира Зеленского, санкции против Кремля будут более действенными, если уменьшить способности РФ продавать нефть и обходить финансовые барьеры. Если бы россияне не могли получать более 30 долларов за баррель, то задумались бы о прекращении войны.

В 18-й пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации Еврокомиссия предлагает внести ограничения против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Также есть предложение снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов США за баррель.

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