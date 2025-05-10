'Недружественный шаг': МИД Украины выразил демарш странам, чьи лидеры приехали к Путину на парад

Министерство иностранных дел Украины выразило демарш государствам, чьи лидеры 9 мая присутствовали на параде в Москве. Руководителей дипломатических миссий этих стран пригласили в МИД, где дипломатам объяснили позицию Киева.

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Первый заместитель министра Сергей Кислица подчеркнул, что в условиях российской агрессии, массовых убийств украинцев, ударов против гражданской инфраструктуры, военных преступлений и преступлений против человечности, Украина расценивает присутствие на параде государства-агрессора высших должностных лиц иностранных государств как недружественный шаг.

Дипломат также отметил весомый вклад украинского народа, вместе с другими народами антигитлеровской коалиции и бывшего СССР, в победу над нацизмом 80 лет назад. Украина не позволит России воровать память о прошлом, присваивать коллективную победу или преуменьшать роль украинского народа в ней.

"Присутствие высших должностных лиц ряда государств на организованных Кремлем мероприятиях не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев Второй мировой войны, а фактически является надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе, захватнической войны России против Украины", – отметили в МИД.

Сергей Кислица напомнил, что Россия продолжает отвергать попытки восстановить мир и до сих пор не приняла предложение США о полном и безусловном прекращении огня на 30 дней, на которое Украина согласилась еще 11 марта. Он отметил, что РФ не придерживается даже провозглашенного ею самой "парадного" прекращения огня, продолжая ежедневные атаки по украинским позициям вдоль всей линии фронта и по мирным жителям.

На параде в Москве присутствовали лидеры почти 30 государств, в частности Китая, Бразилии, Венесуэлы, Словакии, Сербии, Армении, Монголии, Кубы, Таджикистана и Беларуси.

Российский диктатор Владимир Путин во время этого мероприятия упомянул о войне в Украине, ограничившись несколькими словами. Он цинично заявил, что участников "СВО" якобы поддерживают все россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, глава польского правительства Дональд Туск заявил, что присутствие лидеров стран на параде в Москве 9 мая является позором для них. Так как правда о войне России в Украине черно-белая, и аплодировать кремлевскому диктатору, который продолжает агрессию, – это позор.

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