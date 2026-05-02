Весна возвращается: синоптики рассказали, в каких областях будет тепло, а где ожидаются заморозки. Карта

В субботу, 2 мая, и в последующие дни погода в Украине будет меняться в сторону по-настоящему теплой и весенней. Однако сегодня этот процесс только начнется, поэтому ночные заморозки еще будут наблюдаться почти везде.

В большинстве областей они будут в воздухе, а на юге страны – в основном на поверхности почвы. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Холодный воздух начнет отступать в восточном направлении, а из Западной Европы к нам распространится теплая воздушная масса", – отметили синоптики.

На небе будет переменная облачность. В целом день пройдет без осадков, лишь на юге страны днем небольшой дождь. Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

"Ночью заморозки 0-3°, в южной части температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; температура днем 10-15° тепла, на крайнем западе страны до 18°", – сказано в сообщении.

В Киевской области тоже будет переменная облачность, осадков не ожидается.

По области ночью заморозки 0-3°, температура днем 10-15° тепла. В Киеве ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 12-14° тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, в первые майские выходные в Украине ожидается постепенное потепление с повышением температуры до +22 градусов в западных областях. Погоду будет определять антициклон, который обеспечит преимущественно солнечные и сухие условия.

