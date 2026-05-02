Украинцы заставляют ПФУ пересчитывать свои пенсии: индексацию провели неправильно

Пенсии украинцам в течение первых лет после назначения повышают по особым правилам. Кабмин вместо полной индексации для новых пенсионеров ежегодно постановлениями определяет размер надбавок (обычно речь идет только о надбавке в 100-135 грн). Это приводит ко стремительному падению реального размера выплат. Верховный Суд принял решение, которым ограниченную индексацию признал незаконной.

О том, как пересчитать свою пенсию, насколько изменится размер и почему ПФУ продолжает неправильно пересчитывать выплаты, читайте в материале OBOZ.UA.

Как можно повысить свою пенсию

Несмотря на решение Верховного Суда, автоматический перерасчет пенсий не проводят. Чтобы повысить свою выплату, придется искать адвоката, писать исковое заявление, подавать документы в суд и ждать решения. Хорошая новость – для всех новых пенсионеров суд иск удовлетворит.

Дело в том, что суды низшей инстанции согласно закону обязаны учитывать выводы, изложенные в постановлениях Верховного Суда. Поэтому после того, как ВС принял свое решение, административные суды ссылаются на него в своих решениях и удовлетворяют иски пенсионеров.

Размер перерасчета индивидуальный. Фактически в суде можно обязать ПФУ повысить среднюю зарплату в формуле расчета, а от нее напрямую зависит и размер выплаты. Для кого-то это может быть значительное повышение (на несколько тысяч).

Рассчитаем два варианта возможного повышения пенсии через суд. Первый – для украинца, который на протяжении всей своей карьеры получал среднюю зарплату. Второй – для того, у кого зарплата была на 30% ниже средней.

Допустим, что оба пенсионера вышли на заслуженный отдых в 2021-м и имели 35 лет стажа. Средняя зарплата, которую использовали в формуле, составляет 9118,81 грн (это средняя зарплата по крану за 2018-2020 годы). Здесь необходимо напомнить формулу расчета пенсии:

среднюю зарплату за три года по стране * соотношение своей зарплаты к средней * стаж в годах * на 1%.

Украинцу со средней зарплатой, пенсию в 2021-м должны были бы считать следующим образом: 9118,81 * 1 (соотношение своей зарплаты к средней) * 35 * 1% = 3 191,5 грн.

В 2022-м эту пенсию повысили на 135 грн (до 3 326,5 грн), в 2023-м – на 100 грн (до 3 426,5 грн), в 2024-м – еще на 100 грн (до 3 526,5 грн), в 2025-м пенсию повысили на 4,6% (до 3 688,7 грн), а в 2026-м – на 6,1% (до 3 913,7 грн).

Зато полный размер индексации в 2022-м составил 14%, в 2023-м – 19,7%, в 2024-м – 7,96%, в 2025-м – 11,5%, а в 2026-м – 11,2%. То есть в результате средняя зарплата за три года, от которой зависит пенсия, должна была бы составлять 16 791,15 грн, а пенсия – 5 876,9 грн, а не 3 913,7 грн. То есть для такого пенсионера суд с ПФУ мог бы помочь поднять пенсию на 1 963,2 грн.

Более существенное повышение возможно для пенсионера с зарплатой на 30% средней. В таком случае сейчас, по подсчетам OBOZ.UA, пенсионер, который вышел на заслуженный отдых в 2021-м, должен был бы получать около 4 976,4 грн. Если бы индексацию проводили правильно, то пенсия должна была бы составлять 7 639,9 грн, или на 2 663,5 грн больше. Поэтому, чем больше собственная зарплата, тем существеннее может быть эффект от перерасчета.

Почему ПФУ не проводит правильную индексацию пенсий сразу

ПФУ фактически в своей деятельности руководствуется законом и постановлениями правительства. Поэтому как им говорят, так они и считают. "Урезанную" индексацию для новых пенсионеров применяют на протяжении многих лет. Логика проста: старые пенсии, которые индексируются ежегодно, так сильно отстают от новоназначенных, что если новые пенсии правильно повышать, разрыв будет огромным.

И вместо того, чтобы осовременить старые, на протяжении многих лет правительство искусственно занижает новые выплаты. Такая ситуация незаконна (так решил Верховный Суд), однако на правильный расчет денег нет. Кроме того, это бы еще больше обострило существующий кризис и перекосы.

Например, украинцы в 2021-м выходили на пенсию из расчета средней зарплаты по стране в 9118,81 грн, тогда как средняя зарплата в формулах старых пенсионеров на тот момент составляла 5426,6 грн. А по состоянию на 2026-й украинец, который имеет 35 лет стажа и среднюю зарплату, может рассчитывать на пенсию в 6 119 грн. Такой же пенсионер, который имеет такой же стаж и среднюю зарплату, но вышел на пенсию еще в 2021-м, сейчас может получать пенсию размером около 3 913,7 грн. Это огромный разрыв.

Но очень быстро устареют и те пенсии, которые были назначены в 2026-м. Уже через несколько лет они существенно будут уступать новым выплатам. Фактически действующая система абсолютно провалила задачу осовременивания выплат. Ситуация, когда пенсионеры с одинаковыми пенсионными правами, одинаковым стажем и одинаковым соотношением собственной зарплаты к средней получают разные пенсии, не допустима.

Действующая система искривлена, а перспектив ее исправить немного. Минсоцполитики в очередной раз разрабатывает проект пенсионной реформы, который имеет немного шансов на поддержку в Раде. При этом нет ответа на главный вопрос – где брать средства для качественного повышения пенсий без введения дополнительных взносов (и возможно ли это вообще).