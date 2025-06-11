Президент Сербии Вучич приедет в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России

Президент Сербии Александар Вучич в среду, 11 июня, посетит Украину. Это будет первый визит политика, которого считают близким к российскому диктатору Владимиру Путину, в Украину с начала российского полномасштабного вторжения.

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О визите Вучича сообщили на его официальном сайте. Отмечается, что он примет участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа.

"Президент Республики Сербия Александар Вучич в среду, 11 июня 2025 года, совершит однодневный визит в Украину, где примет участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа", – говорится в сообщении.

Напомним, что Вучич 8 мая ездил в Москву на так называемый парад по приглашению Путина. Сербский президент записал видео на Красной площади в столице страны-агрессора, в котором отметил, что его не испугало возможное "наказание" за этот визит со стороны ЕС и Белград останется на европейском пути.

Как известно, Сербия не присоединилась к санкциям Европейского союза против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, а сербские официальные лица продолжают поддерживать контакты с Москвой.

При этом Вучич неоднократно отвергал утверждения, что он поддерживает тесные связи с Путиным, а также уверял, что его страна не является "троянским конем" Москвы в Европе.

Недавно в Службе внешней разведки РФ обвинили сербские компании в продаже боеприпасов Украине. Страна-агрессор упрекнула Сербию в том, что государство якобы придерживается нейтралитета, но сербские оборонные предприятия через страны-посредники передают Киеву вооружение.

Вучич отреагировал на обвинения со стороны России. Он заявил, что некоторые сообщения не являются правдивыми. Позже он отметил, что Сербия не будет выполнять контракты на поставку боеприпасов, если появятся подозрения, что они могут попасть в Украину. При этом от экспорта оружия в Россию через третьи страны в Белграде не собираются отказываться.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел Украины выразило демарш государствам, чьи лидеры 9 мая присутствовали на параде в Москве. На параде присутствовали лидеры почти 30 государств, в том числе Китая, Бразилии, Венесуэлы, Словакии, Сербии, Армении, Монголии, Кубы, Таджикистана и Беларуси.

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