Вучич резко отреагировал на новую порцию обвинений со стороны России

Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на обвинения со стороны Службы внешней разведки России о том, что сербские компании через страны-посредники продают Украине снаряды. Он заявил, что некоторые сообщения не являются правдивыми.

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В то же время сербский президент не стал отрицать сам факт. Он добавил, что обсуждал этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным, передает RTS.

"Как в присутствии нескольких лиц из обеих делегаций, так и частным образом. Мы создали рабочую группу вместе с российскими партнерами для установления фактов. Некоторые из вещей, которые были заявлены, не соответствуют действительности. Например, они точно говорят, что есть контракт с Чехией. Но ни одного разрешения не было дано, и ни одна из ракет не была поставлена", – уверяет президент Сербии.

Он добавил, что Сербию открыто критикуют на Западе за ее хорошие отношения с РФ, тогда как из Москвы звучат заявления о том, что Белград продолжает отправлять боеприпасы в Киев через страны-посредники. Нападения на страну, по его убеждению, связаны с тем, что она является "автономной и независимой".

"Но еще одна вещь, наши заводы должны жить и работать. Около 24 000 человек работают непосредственно в оборонной промышленности, и они зависят от этой промышленности. Сейчас мы направляем оружие для обеспечения нашей армии", – сказал политик.

Вучич утверждает, что те, кто нападал на него за то, что он русский шпион, теперь говорят о том, как он перешел на другую сторону.

"Нет, господа, мы работаем только на Сербию", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в СВР РФ обвинили сербские компании в продаже боеприпасов и патронов Украине. Москва упрекнула Белград в том, что государство якобы придерживается нейтралитета, но сербские оборонные предприятия через страны-посредники передают Киеву вооружение.

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