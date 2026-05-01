На днях президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против белорусских предприятий за содействие России в вооруженной агрессии против Украины.

Далее текст на языке оригинала.

Зокрема, Україна застосувала санкції до білоруських підприємств, які виробляють артилерійські снаряди калібрів 122 мм та 152 мм для російських окупантів. Серед них – "Ольса", Мінський завод "Термопласт", Ковальський завод важких штампувань, які виготовляють деталі для снарядів. Також під санкції потрапили Республіканське унітарне виробниче підприємство "ІК 9", що виготовляє пакування для снарядів, і "НєфтєХімДіагностіка", де випробовують боєприпаси.

Варто зауважити, що наразі низка білоруських підприємств постачає продукцію власного виробництва на територію окупованих районів Луганської і Донецької областей.

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", серед медикаментів, які реалізуються через мережу аптек на території окупованих районів Луганської і Донецької областей присутня продукція білоруського ВАТ "Борисовський завод медичних препаратів".

Відкрите акціонерне товариство "Борисовський завод медичних препаратів" - провідний виробник і експортер лікарських засобів широкого спектра дії в Республіці Білорусь. Завод є Відкритим акціонерним товариством і підпорядковується РУП "Керуюча компанія холдингу "Белфапмпром".

Фактична і юридична адреса: 222518, Республіка Білорусь, Мінська область, г.Борісов, вул.Чапаєва 64.

Асортиментна лінійка складає більше 150 найменувань і ділиться на дві категорії: витратні матеріали для гемодіалізної терапії та вироби загальномедичного призначення. Підприємство спеціалізується на випуску лікарських засобів для лікування таких захворювань: серцево-судинної системи , цукрового діабету (Метформин, Гліклазід, Гліклазід з модифікованим вивільненням); захворювань неврологічного профілю, інфекційних захворювань та інші.

Крім того, інші білоруські компанії так само постачають власну продукцію на окуповані території Сходу України.

За інформацією місцевих джерел ГІ "Права Справа", у продовольчих магазинах розбрідної і оптової торгівлі присутня номенклатура товарів білоруських виробників молочної та сокової продукції, зокрема: ВАТ "Савушкін продукт". Асортимент підприємства - 200 найменувань натуральної молочної та сокової продукції. З листопада 2001 року молочна продукція підприємства реалізується під товарним знаком "Савушкін продукт". Асортиментний портфель компанії представлений брендами: "Савушкін", "Брест-Литовський".

Варто зазначити, що за оцінками експертів, до 30% товарів народного вжитку в окупованих районах Луганської і Донецької областей – білоруські.

Так, наприклад, на території окупованих районів Луганської і Донецької областей реалізується продукція білоруської кондитерських фабрик "Комунарка" і "Спартак". Кондитерська фабрика "Спартак" (торгові марки СПАРТАК, Melanie, Konfetoff, Impresso) є одним з найбільших виробників кондитерських виробів в Білорусі. У 1994 році було проведено акціонування кондитерської фабрики.

Крім того зафіксовано продаж продукції виробництва ВАТ Кобринський масло-сироробний завод. На окупованих територіях реалізуються: сири (тверді і плавлені). Продукція постачається через російську фірму, яка є офіційним дистриб'ютором підприємства. На сайті заводу в якості офіційних дистриб'юторів вказана ТОВ "Перша кримська продовольча компанія".

Крім того, в супермаркетах "республік" реалізується продукція ВАТ "Березовський сироробний комбінат" (торговий бренд – "Берізка") і ВАТ "Рогачевський МКК". Свого часу, була інформація про постачання продукції підприємства у прикордонні з неконтрольованою територією України райони РФ через структури компанії "Юг Руси".

Після появи у ЗМІ низки матеріалів про причетність "Юг Руси" товарів на окуповані території України, ВАТ "Рогачевський МКК", оприлюднив офіційну заяву, що офіційним представником підприємства на території РФ є ТОВ "Юніком". За інформацією місцевих джерел, на окупованих територіях Луганської області реалізацією продукції підприємства займається комерційна структура "Луганськпродлогістика".

Торгова марка "Елен-Груп" – є провідним прямим оптовим імпортером продуктів харчування на територію так званої "ЛНР" з Республіки Білорусь. В Луганську оптом і дрібним оптом компанія реалізує різні види свіжоморожених морепродуктів. (Контакти: м Луганськ, вул. Лутугинська, 127-Л Тел. 050-521-02-83; 066-400-35-30. E-mail: [email protected]).

Трансопртування товарів з території РБ на територію так званих "ЛДНР" здійснює транспортна компанія "Енергія" м. Могильов. (Контакти: м Могильов, вулиця Якубовського тел: +375 (29) 159 70 11.).

Послуги з контейнерних перевезень з території Республіки Білорусь на територію самопроголошених "ЛДНР" власним і найманим автотранспортом надає компанія "ТЕКЮГ". (Контакти: 353900, Росія, м Новоросійськ, вул. Ледньова, 6, офіс 201. Тел / факс: 8 (8617) 601-221).

На постійній основі поставляє цукор-пісок та інші продукти харчування ТОВ "Комаксіт АГРО" (ІПН 3329029577, ОГРН 1133340002399). Завантаження – Ростов-на-Дону.

Свого часу посол України в Білорусі Ігор Кизим в інтерв'ю "Білоруським новинам" попередив, якщо білоруські компанії безпосередньо постачають продукцію на окуповані території України, то проти них будуть впроваджені санкції.

"Ми намагатимемося зробити все, щоб ці санкції були введені Євросоюзом теж. Потрібно розуміти, що працюють не тільки дипломати – працюють спецслужби. І в разі наявності відповідної інформації, таким підприємствам буде закритий український ринок – це 100%", – запевнив дипломат.

Звертаюся до Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти білоруських підприємств за сприяння Росії у збройній агресії проти України.