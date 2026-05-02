Украинские удары отбросили нефтеперерабатывающую отрасль России в развитии до декабря 2009 года – ISW

Удары Сил обороны по российской нефтяной инфраструктуре снизили объемы производства на российских НПЗ. Среднесуточная переработка упала до 4,69 млн баррелей в день.

Меньше было только в декабре 2009 года. О ситуации, сложившейся сейчас в нефтяной отрасли государства-агрессора, пишет Институт изучения войны (ISW).

Украинские удары "подкосили" нефтяную отрасль РФ

Аналитики констатировали, что украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре снизили средний уровень производства российских нефтеперерабатывающих заводов до самого низкого уровня за более чем 16 лет.

30 апреля издание Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании OilX сообщило: средний уровень переработки российских НПЗ упал до 4,69 миллиона баррелей в день, что является самым низким показателем суточной переработки с декабря 2009 года.

Это произошло на фоне заметного усиления уркаинской ударной кампании по российским нефтяным активам в марте и апреле 2026 года.

Последние удары Сил обороны

За период с 29 апреля по 1 мая Силы обороны нанесли удары по российской нефтяной инфаструктуре в Краснодарском и Пермском краях, а также Оренбургской области. Среди них – уже четвертый за месяц удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу.

В Генеральном штабе ВСУ и Силах беспилотных систем сообщили, что новый дроновой удар по Туапсе был нанесен в ночь на 1 мая. До этого местный НПЗ был атакован ночью 16, 20 и 28 апреля.

Оценка нанесенных разрушений еще продолжается. Предыдущие же удары привели к уничтожению по меньшей мере 24 резервуаров и повреждению еще минимум четырех. На объекте вспыхнули мощные пожары, которые не могли потушить несколько дней.

В оперштабе Краснодарского края признали, что 1 мая в порту Туапсе произошел пожар в результате ударов украинских беспилотников.

Кроме того, в ночь на 1 мая под ударом оказался НПЗ в городе Пермь. Там вспыхнул пожар. Повреждения получила установка первичной переработки нефти АВТ-4.

А 29 апреля украинские дроны посетили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсиснтез" в Оренбургской области РФ: там вспыхнул пожар.

