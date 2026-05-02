В порту Греции обнаружили около 500 килограммов каннабиса: где прятали наркотики

В пятницу, 1 мая, в порту греческого города Игуменица правоохранители изъяли большое количество каннабиса и арестовали водителя грузовика, в котором были спрятаны наркотики. Задержанный пытался перевезти 500 килограммов "скунса" в грузовом отправлении.

Об этом сообщило издание Ekathimerini. По данным полиции, наркотики нашли во время плановой проверки грузовика в порту.

Что известно

По данным правоохранителей, водитель, гражданин Болгарии, спрятал наркотики в партии бумажной продукции – среди рулонов туалетной бумаги и салфеток.

Грузпроисходил из Валенсии (Испания), и проехал транзитом через Италию, прежде чем прибыть в Грецию.

Полиция выясняет конечный пункт назначения груза. По предварительным данным, это могла быть Турция, где этот вид каннабиса стоит дороже.

Водителя грузовика арестовали. Греческая полиция заявила, что задержанный не сотрудничает со следователями и отказался предоставить информацию о сети контрабанды, которая стоит за этой партией.

Расследование продолжается.

