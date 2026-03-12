'Сейчас не время': Макрон и лидеры ЕС разошлись с Трампом в вопросе санкций против России

Президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа по ослаблению нефтяных санкций против России. С ним согласились президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Как пишет Le Figaro, в связи со стремительным ростом цен на нефть Трамп в понедельник, 9 марта, объявил о намерении рассмотреть возможность отмены санкций в отношении российской продукции. Комментируя это заявление, Макрон выразил свое несогласие с его позицией.

Французский лидер подчеркнул, что блокирование Ираном Ормузского пролива, из-за которого и взлетели цены на нефть, "никоим образом не оправдывает отмену санкций" против России.

Макрон также организовал телефонный разговор с партнерами по G7, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. В коммюнике по его итогам лидеры G7 подтвердили "свою решимость продолжать санкции против России".

Они также отметили, что "договорились о координации действий между G7 и странами Персидского залива с целью преодоления экономических последствий войны на Ближнем Востоке". Главы государств добавили, что "договорились координировать подготовку к восстановлению свободы судоходства в Персидском заливе".

Что говорят в ЕС

Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта после разговора с партнерами G7 опубликовали заявление, отметив, что приоритетной задачей является обеспечение бесперебойной транспортировки энергоносителей, прежде всего через Ормузский пролив, что имеет критическое значение для мировой экономики.

"Соблюдение ограничения цен на нефть будет способствовать стабилизации рынков и ограничению доходов России. Сейчас не время ослаблять санкции против России", – отметили лидеры.

Оба поблагодарили Макрона за организацию телефонного разговора и отметили, что они сосредоточены на минимизации влияния на безопасность и мировой энергетический рынок.

Что предшествовало

Медиа сообщили, что администрация Трампа изучает возможность ослабления нефтяных санкций против России из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. Причиной для этого стала эскалация войны США и Израиля против Ирана, которая повлияла на глобальные поставки нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США временно отменяют часть санкций, связанных с нефтяной торговлей. Он не уточнил, какие именно страны могут попасть под это ослабление ограничений.

Трамп лишь отметил, что эти ограничения связаны с нефтяной торговлей и будут действовать до стабилизации ситуации на энергетическом рынке. Политик также предположил, что часть санкций могут и не восстанавливать.

Администрация президента США разрешила Индии временно получить российскую нефть во время энергетического кризиса. Решение было принято как краткосрочный шаг для стабилизации поставок.

В Белом доме подчеркнули, что речь идет о нефти, которая уже находилась в море на момент принятия решения. Там не считают, что эта краткосрочная мера предоставит российскому правительству значительную финансовую выгоду.

Как сообщал OBOZ.UA, частичная отмена нефтяных санкций против России со стороны США станет серьезным ударом как для Украины, так и для всего мира. Ведь таким образом все потенциальные агрессоры получат сигнал, что их действия могут остаться безнаказанными. При этом сама РФ находится в диалоге с Вашингтоном по отмене ограничений, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

