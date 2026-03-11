В Туле загорелся крупный металлургический завод: все подробности. Фото и видео

В среду, 11 марта 2026 года, в российской Туле на Косогорском металлургическом заводе возник масштабный пожар. Перед возгоранием прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+. В сети обнародовали фото и видео с места происшествия.

Как отмечают очевидцы, перед началом пожара раздался сильный взрыв, после чего над территорией завода поднялся густой черный дым.

В российских пабликах также пишут об атаке дронов. Однако пока нет подтверждений, что завод атаковали беспилотники.

В России же все "сбрасывают" на чрезвычайную ситуацию. Так, по информации тульского управления МЧС, на производстве якобы произошло нарушение технологического процесса. Говорят, что пострадавших и разрушений нет.

Однако, учитывая обнародованные кадры, поверить в то, что разрушений нет, сложно.

Из имеющихся видео можно предположить, что горит одна из доменных печей Косогорского металлургического завода. Если это так, то погасить огонь будет не просто, а ремонт такой печи – очень сложный процесс.

Пожар произошел на фоне повышенной активности БПЛА в регионе в последние дни. Так российские медиа сообщали, что 8 марта над Тульской областью было якобы сбито около 40 беспилотников.

Поэтому очень возможно, что и пожар на металлургическом заводе в Туле возник не "сам по себе" и не из-за техногенного фактора.

Что известно о Косогорском металлургическом заводе

Косогорский металлургический завод – один из двух основных производителей литейного чугуна в России. Завод имеет три доменных печи и выплавляет 30,7 % производства чугуна в РФ и занимает второе место после ОАО "Тулачермет".

Этот завод является предприятием базовой металлургии страны-агрессора России. Он не производит оружие напрямую, но поставляет металл и ферросплавы, без которых невозможно производство военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 марта украинские дроны атаковали ЗРК С-400 в Тульской области. В результате атаки на позиции российской ПВО существенные повреждения получила РЛС 92Н6А. Такая радиолокационная система может наводить до 12 ракет на шесть различных целей на расстоянии до 400 км.

