Украина получила от Германии ракеты для Patriot: Зеленский встретился с президентом Бундестага. Видео

Германия передала Украине ракеты-перехватчики PAC-3 к системам ПВО Patriot. Речь идет о выполнении договоренностей, принятых во время последнего заседания "Рамштайн", то есть Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Получение ракет подтвердил президент Владимир Зеленский, который в среду, 11 марта, встретился в Киеве с президентом Бундестага Юлией Клекнер. Заявление главы государства цитирует "Укринформ":

"Действительно, на последнем "Рамштайне" была договоренность от партнеров, что мы получим примерно то количество ракет, о котором вы говорите (35 единиц. – Ред.) для систем Patriot, именно PAC-3. Это было не от одной страны, будем честными, от нескольких стран. Суммарно было столько, сколько вы сказали. Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами. Мы хотели бы больше – получилось, как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла, спасибо за это".

Что обсудили Зеленский и Клекнер

Клекнер, представительница Христианско-демократического союза, которая является президентом Бундестага уже почти год, прибыла в Украину впервые.

Зеленский принял ее в Офисе президента, поблагодарил за поддержку нашей страны, а также отметил принятую Бундестагом резолюцию по случаю четвертой годовщины развязанной Россией полномасштабной войны.

"Мы благодарны также и за энергетическую поддержку в течение этой долгой, сложной зимы с сотнями вызовов в эти месяцы. И мы благодарны, что мы были не одни – свой вклад сделала и Германия. Благодарны от всех наших украинцев. И скажу откровенно, расслабляться – нет у нас просто времени на это. И мы уже подготовили планы энергетической устойчивости на следующий год", – отметил Зеленский.

Как сообщает пресс-служба ОП, политики обсудили продолжение военной помощи, объем которой в этом году должен составить рекордные 11,5 млрд евро. Особое внимание – усилению противовоздушной обороны, дальнейшему развитию программы PURL и потребности в дополнительных взносах.

Речь шла также о наращивании совместного производства дронов. Президент Украины подчеркнул, что это укрепит не только Берлин и Киев, но и Европу в целом. Зеленский напомнил, что в феврале был на первом совместном украинско-немецком предприятии по изготовлению БПЛА, назвав такое сотрудничество примером реального взаимного усиления.

Разговор коснулся ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Президент Бундестага заверила, что эти события не повлияют на помощь Украине со стороны Германии.

"В то время как мир смотрит в направлении Ирана, мы, немцы, смотрим в сторону Украины, мы вас не забываем. И поэтому я очень сознательно поехала сюда в этот раз для того, чтобы четко сказать, что на пятом году захватнической войны, в которой вы находитесь, мы не устаем. И мы знаем, что это не только борьба Украины. Речь о большем – о территориальной целостности, о самоопределении, о демократии. И мы также знаем: и Германия, и другие европейские страны тоже на прицеле у России", – сказала Клекнер.

Следующей темой была подготовка встречи делегаций Украины, США и России, которую пришлось отложить из-за событий вокруг Ирана.

Особый фокус – на европейских вопросах, среди которых вступление Украины в ЕС, разблокирование 20-го пакета санкций, реализация договоренностей о выделении Киеву 90 млрд евро на ближайшие два года.

"Германия сделала, я думаю, один из самых сильных вкладов в то политическое решение, которое было в конце прошлого года о выделении 90 миллиардов на усиление Украины в борьбе за независимость. Спасибо", – подчеркнул Зеленский.

– Ранее издание Der Spiegel заявляло, что Берлину удалось "насобирать" для Украины новую партию перехватчиков к ЗРК Patriot (около 30 ракет PAC-3). Вместе с боеприпасами из запасов Бундесвера, общее количество ракет в пакете – это примерно 35 штук.

– Президент Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока обменивать PAC-3 для систем Patriot на украинские дроны-перехватчики. По его словам, наш опыт защиты неба может стать полезным для партнеров, которые сталкиваются с угрозой массированных обстрелов.

