"Застой в расширении играет на руку России и Китаю": Европарламент призвал Венгрию не блокировать вступление Украины в ЕС

Европейский парламент подчеркнул необходимость быстрого открытия переговорных кластеров с Украиной на пути к ее членству в Европейском Союзе. В ЕП призвали правительство Венгрии воздержаться от дальнейшего блокирования переговоров о расширении ЕС.

Промедление с присоединением новых членов создает стратегические риски для безопасности всей Европы. Об этом говорится в отчете по стратегии расширения ЕС, принятом Европарламентом в среду, 11 марта, в Страсбурге 385 голосами "за" (147 "против", 98 "воздержались").

"Европарламент призывает к скорейшему открытию переговорных кластеров с Украиной и Молдовой и призывает правительство Венгрии воздержаться от дальнейшего блокирования переговоров", – говорится в тексте, подготовленном комитетом по иностранным делам.

В ЕП отметили впечатляющую устойчивость Украины и ее преданность европейскому пути несмотря на агрессивную войну России, а также усилия Молдовы на ее пути к вступлению в ЕС, в частности, успешное завершение скрининга несмотря на постоянные гибридные угрозы.

Отмечается, что будущее Украины, как и Молдовы и стран Западных Балкан, именно в ЕС, поскольку "застой в процессе расширения создал вакуум, открыв пространство для России, Китая и других угрожающих игроков". РФ названа страной, которая стремится затормозить процесс их вступления и создает угрозу безопасности через незаконную оккупацию частей территории стран-кандидатов и гибридные атаки.

"Расширение является стратегическим ответом на новую геополитическую реальность и инвестицией исключительной важности для безопасности и стабильности ЕС в условиях полномасштабной агрессивной войны России против Украины, повторных нарушений границ, гибридных атак и других враждебных действий против соседей", – подчеркивается в документе.

Среди аргументов в пользу членства Украины в ЕС авторы упоминают общественную поддержку внутри самого Союза: по данным Евробарометра, 56% граждан ЕС поддерживают дальнейшее расширение, а Украина является наиболее поддерживаемой страной-кандидатом при условии выполнения критериев членства.

Как сообщал OBOZ.UA, парламент Венгрии поддержал резолюцию, в которой выступил против вступления Украины в Европейский Союз и дальнейшего предоставления ей военной и финансовой помощи. Документ содержит призыв к правительству не поддерживать начало переговоров о членстве Украины в ЕС и противодействовать политике Брюсселя по дальнейшей поддержке Киева.

